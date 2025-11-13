Глобальний порядок руйнується: 10 трендів, які вплинуть на світ у 2026 за версією The Economist

Повернення Дональда Трампа до Білого дому стало найпотужнішим чинником, що визначав глобальні процеси у 2025 році, і цей вплив не зменшиться у 2026-му.

Його стиль — конфронтаційний, імпульсивний і транзакційний — порушує норми, руйнує старі моделі й створює нові правила, до яких тепер вимушено адаптуються країни по всьому світу.

Про це пише The Economist.

Америці — 250 років, а розкол тільки глибшає

У США наближається символічна дата — 250 років незалежності. Замість єднання країна входить у рік жорсткого політичного протистояння.

Республіканці та демократи описують Америку як два різні світи, борючись за голоси на проміжних виборах.

Аналітики The Economist прогнозують, що навіть якщо демократи отримають Палату представників, Трамп продовжить керувати країною через укази, тарифи та політичний тиск.

Геополітика без правил: новий світопорядок так і не з’явився

Видання зазначає, що економісти США сперечаються, чи живе світ у новій холодній війні між США і Китаєм, чи він рухається до поділу на американську, російську та китайську зони впливу.

Але реальність виявляється іншою. Трамп діє не за доктринами, а за інстинктами: співпраця там, де вигідно, конфлікт там, де потрібно. Старий світовий порядок продовжує розмиватися, а нові угоди створюються ситуативно — у сфері оборони, торгівлі та клімату.

Війна і мир одночасно: 2026 стане роком загострень

На Близькому Сході може відбутися крихкий мир, але в інших регіонах горизонт виглядає вибухонебезпечним.

За прогнозами аналітиків у 2026 році в Україні триватиме війна. Росія й Китай посилюватимуть провокації сірої зони — від Північної Європи до Південно-Китайського моря.

Напруга зростає також у кіберпросторі, Арктиці та навіть на орбіті.

Європа перед великим випробуванням

Для Європейського Союзу 2026 рік стане тестом на витривалість. ЄС має одночасно збільшувати оборонні витрати, стимулювати економічне зростання, боротися з дефіцитом і стримувати посилення крайніх правих сил.

При цьому Європа прагне залишатися лідером у зеленій енергетиці та вільній торгівлі — але поєднати всі ці цілі вдасться не повністю.

Китай отримує нове вікно можливостей

Попри економічні проблеми, Китай швидко посилює вплив на глобальному Півдні.

У період, коли Америка зосереджена на внутрішніх пріоритетах, Пекін вибудовує нові торговельні та політичні союзи й позиціонує себе як більш передбачуваного партнера. З США Китай воліє не конфліктувати — лише торгувати вигідно.

Світова економіка входить у зону ризику

Тарифна політика Трампа продовжує стримувати глобальне зростання, підштовхуючи світ до можливої фінансової турбулентності.

Читати на тему Шатдаун у США завершився: Трамп підписав закон, уряд відновлює роботу Шатдаун, який паралізував роботу США на рекордні 43 дні, офіційно завершено.

Аналітики попереджають про ризик кризи на ринку облігацій. Додатковим джерелом нестабільності може стати заміна голови Федеральної резервної системи: політизація ФРС здатна створити шок для ринків.

Штучний інтелект росте, але страхи ростуть ще швидше

Інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту продовжують бити рекорди. Однак під ними може ховатися економічна бульбашка.

Навіть якщо ринок переоцінений, технологія залишиться визначальною. Тим часом у суспільстві поглиблюються страхи щодо можливого витіснення робітників, особливо молодих фахівців.

Кліматичні виклики та нова енергетична реальність

Світ не встигає за цілями Паризької угоди, а Трамп відкрито виступає проти зеленої політики.

Проте глобальні викиди, ймовірно, уже досягли піку, а чисті технології стрімко розвиваються — особливо у країнах глобального Півдня. У 2026 році аналітики радять уважно стежити за геотермальною енергетикою — вона може стати проривом.

Ozempic у таблетках: нова революція у схудненні

На ринку з’являться дешевші та доступніші препарати GLP-1 у формі таблеток.

Це не лише переверне підхід до схуднення, а й загострить дискусії про етичність препаратів, що підвищують продуктивність. У іграх Ozempic зможе взяти участь будь-хто.

Аналітики підсумовують: поки Дональд Трамп залишається в Білому домі, стабільного світового порядку не існуватиме. Глобальна політика рухатиметься за логікою однієї людини — різкою, непередбачуваною і такою, що змушує інші країни постійно адаптуватися.

Раніше ми розповідали, як Трамп вирішив “продавати” громадянство США.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!