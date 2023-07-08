Вітаємо “залізного” генерала! Головнокомандувач Залужний святкує 50-річчя

Людина, яка уособлює спокій та українську міць — генерал Валерій Залужний — сьогодні святкує 50-річчя. До привітань головнокомандувача ЗСУ вже встигли доєднатися тисячі українців. Читай детальніше в нашому матеріалі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала привітав Валерія Залужного:

— Нас пов’язують довгі роки спільної служби та міцної дружби. Разом ми переживали щасливі й важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Ухвалювали складні рішення. Попереду ще довга й важка дорога, яку маємо здолати разом.

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З днем народження, пане Головнокомандувачу! Дякую як найкращому другові, надійному бойовому товаришу та людині, яка уособлює чесність, обов’язок, службу, країну. Знаю, найбільшою почестю і нагородою для Вас стане перемога над окупантом.

Міський голова Києва Віталій Кличко також привітав Залужного:

Сьогодні ви, пане Генерале, здобуваєте майбутнє України. 50 — це екватор. Попереду — найцікавіше. І найпереможніше! Многая літа!

Бойова медикиня Тайра написала так:

— Приєднуюсь до привітань від всього нашого гордого народу з нагоди дня Вашого народження! Ви є приклад незламності, воїнської честі, військового генія і людяності найвищого ґатунку.

Ви надихаєте і ведете до перемоги, довіра до Вас безкрайня. Безмежно поважаю і бажаю скорішої перемоги й нарешті відпочити хоч трохи!

Командувач Сил оборони України Сергій Наєв опублікував спільне фото та зазначив, символічно, що 50-річний ювілей вірного сина українського народу співпадає з 500 днем нашої визвольної війни.

А оркестр 93-ї бригади Холодний Яр вирішив привітати Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, виконавши пісню “Батьку наш Залужний”.

Валерій Залужний: біографія

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському, яке нині називається Звягель, у Житомирській області. Він з дитинства мріяв стати військовим.

Вчився на “відмінно”, здобув освіту в Новоград-Волинському машинобудівному технікумі, потім в Одеському інституті сухопутних військ, а пізніше — в Національному університеті оборони України та Острозькій академії.

Він пройшов усі щаблі військової служби — від командира взводу до командира батальйону. Після успішної служби в механізованих бригадах отримав звання генерал-майора.

Валерій Залужний нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня університету оборони ім. Івана Черняховського.

У 2021 році став Головнокомандувачем Збройних сил України. У травні 2022 Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.

Раніше ми розповідали про інтерв’ю Залужного про темп контрнаступу, ядерну загрозу та F-16.

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