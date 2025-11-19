Графік відключення світла у Львові та області 19 листопада: розклад для кожної черги

19 листопада по всій Україні працюють відключення світла. Причина — перенавантаження енергосистеми України та пошкодження внаслідок російських обстрілів. Графіки можуть бути довшими та більшими у зв’язку з ворожою атакою на енергетичні об’єкти.
Тому розповідаємо про графік відключення світла у місті Львів та області.
Графік відключення світла — Львів та Львівська область сьогодні
Львівобленерго надав оновлені графіки погодинних відключень:
Черга 1.1.
- з 11:00 по 14:30;
- з 18:00 по 21:00.
Черга 1.2
- з 09:00 по 11:00;
- з 14:30 по 21:00.
Черга 2.1
- з 09:00 по 11:00.
- з 14:30 по 21:00.
Черга 2.2
- з 09:00 по 11:00;
- з 15:00 по 21:00.
Черга 3.1
- з 09:00 по 11:00;
- з 15:30 по 21:00.
Черга 3.2
- з 11:00 по 14:30;
- з 18:00 по 21:30.
Черга 4.1
- з 11:00 по 18:00
Черга 4.2
- з 09:00 по 11:00;
- з 21:00 по 24:00.
Черга 5.1
- з 11:00 по 15:30;
- 3 21:30 по 24:00.
Черга 5.2
- з 11:00 по 14:30;
- з 21:00 по 24:00.
Черга 6.1
- з 14:30 по 18:00;
- з 21:00 по 24:00.
Черга 6.2
- з 13:00 по 18:00.
Дізнатися свою групу та графік відключень можна на таких ресурсах:
- сайт Львівобленерго, розділ Чому немає світла;
- чат-бот у Viber (для побутових споживачів);
- чат-бот у Telegram (для побутових споживачів);
- чат-бот у Viber (для юридичних споживачів);
- чат-бот у Telegram (для юридичних споживачів).
Раніше ми також розповідали, як дізнатися групу відключення світла в різних регіонах України.
