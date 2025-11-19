Графік відключення світла у Львові та області 19 листопада: розклад для кожної черги

19 листопада по всій Україні працюють відключення світла. Причина — перенавантаження енергосистеми України та пошкодження внаслідок російських обстрілів. Графіки можуть бути довшими та більшими у зв’язку з ворожою атакою на енергетичні об’єкти.

Тому розповідаємо про графік відключення світла у місті Львів та області.

Графік відключення світла — Львів та Львівська область сьогодні

Львівобленерго надав оновлені графіки погодинних відключень:

Черга 1.1.

з 11:00 по 14:30;

з 18:00 по 21:00.

Черга 1.2

з 09:00 по 11:00;

з 14:30 по 21:00.

Черга 2.1

з 09:00 по 11:00.

з 14:30 по 21:00.

Черга 2.2

з 09:00 по 11:00;

з 15:00 по 21:00.

Черга 3.1

з 09:00 по 11:00;

з 15:30 по 21:00.

Черга 3.2

з 11:00 по 14:30;

з 18:00 по 21:30.

Черга 4.1

з 11:00 по 18:00

Черга 4.2

з 09:00 по 11:00;

з 21:00 по 24:00.

Черга 5.1

з 11:00 по 15:30;

3 21:30 по 24:00.

Черга 5.2

з 11:00 по 14:30;

з 21:00 по 24:00.

Черга 6.1

з 14:30 по 18:00;

з 21:00 по 24:00.

Черга 6.2

з 13:00 по 18:00.

Дізнатися свою групу та графік відключень можна на таких ресурсах:

сайт Львівобленерго, розділ Чому немає світла ;

чат-бот у Viber (для побутових споживачів);

чат-бот у Telegram (для побутових споживачів);

чат-бот у Viber (для юридичних споживачів);

чат-бот у Telegram (для юридичних споживачів).

