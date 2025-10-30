Графік відключення світла в Миколаєві та області: актуальні дані на 30 жовтня 2025

Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, у регіоні тимчасово ввели графіки відключень електроенергії.

Замість звичних аварійних відключень, які застосовувалися раніше, тепер діють погодинні графіки.

Про це вранці 30 жовтня повідомили в АТ Миколаївобленерго.

Детальніше про графіки відключення світла у Миколаєві — у матеріалі.

Графіки відключення світла в Миколаєві та області

З 08:00 у Миколаївській області скасували графіки аварійних відключень електроенергії і запровадили погодинні графіки, щоб більш рівномірно розподіляти навантаження на енергосистему.

Наразі погодинний графік відключень (ГПВ) у регіоні виглядає так:

08:00 – 10:00 — відключені дві черги;

10:00 – 14:00 — відключена одна черга;

14:00 – 19:00 — відключені дві черги.

Актуальний графік на сьогодні шукай за посиланням Off.energy.mk.ua.

Також переглянути графік відключення за адресами можна в Telegram-каналі АТ Миколаївобленерго.

Якщо час відключення електроенергії не збігається з тим, що вказаний для вашої черги чи підчерги у Графіку погодинних відключень, це може відбуватися через ремонтні роботи в мережах, до яких ви підключені – повідомляє Миколаївобленерго.

Під час таких робіт частину споживачів можуть тимчасово підключати через резервну лінію, яка відноситься до іншої черги. Через це час відключення може відрізнятися від запланованого.

Тому, якщо ваш час відключення змінився або не відповідає заявленому у Графіку, енергетики просять бути готовими дотримуватися оновленої черги.

Це вимушений і тимчасовий захід, який дозволить провести необхідні відновлювальні роботи в мережі енергопостачання.

