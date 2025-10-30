Графік відключення світла в Одесі та області: актуальні групи на 30 жовтня 2025

Росія вкотре масовано атакувала енергетику України. По всій країні тривають планові та екстрені відключення світла.

У зв’язку з останніми ударами ворога по критичній інфраструктурі Одещина за розпорядженням Укренерго переходить на стабілізаційні графіки відключень

Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Розказуємо про графік відключення світла на Одещині.

Графік відключення світла — Одеса та Одеська область сьогодні

ДТЕК оприлюднив оновлений стабілізаційний графік погодинних відключень:

Розклад відключень електрики може зазнавати змін протягом дня залежно від розпоряджень оператора Укренерго та загальної ситуації в енергетичній системі країни.

Графік оновлюється протягом пів години після відповідної команди від НЕК Укренерго.

Компанія сподівається, що клієнти поставляться до тимчасової відсутності електрики з розумінням та терпінням.

Дізнатися інформацію про актуальний графік відключень електрики в Одесі та Одеській області можна також:

на сайті Одеські електромережі — тут також перевіряють відключення світла за адресою;

— тут також перевіряють відключення світла за адресою; у чат-боті у Viber;

у чат-боті у Telegram.

