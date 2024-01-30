Наш найкращий показник за весь час! Опубліковано рейтинг Індекс сприйняття корупції: результат України

В Україні тривають активні процеси реформації, ключове місце з яких посідає боротьба із корупцією. Для України подолання цієї проблеми є важливим з огляду на плани членства у Європейському Союзі.

Щороку організація Transparency International створює рейтинг країн світу в Індексі сприйняття корупції.

Яке місце посіла Україна та якими є загальні результати Індексу сприйняття корупції 2023 у світі — читай у матеріалі.

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Індекс сприйняття корупції: результат України

Transparency International підрахувала Індекс сприйняття корупції у різних країнах світу, який формується на основі оцінок підприємців та аналітиків щодо рівня корупції у тій чи іншій країні.

Так, Україна отримала 36 балів зі 100 можливих, що дорівнює середньому рівню сприйняття корупції, і тепер посідає 104 місце поміж 180 країн.

Україна продемонструвала зростання на три бали — це один із найкращих результатів за минулий рік у світі.

До того ж, як зазначають у ТІ, з такими показниками наша держава стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик також зазначив, що Україна продемонструвала не лише непоганий результат за 2023 рік, а й прогресивну динаміку протягом останніх десяти років. Також він відзначив дієвість антикорупційної системи. — Ми розбудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію, але нам все ще треба дуже багато працювати, щоб наздогнати показники країн ЄС. І наостанок, якщо випадки тиску на журналістів та представників громадськості й надалі продовжуватимуться, якщо влада втручатиметься у різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, ми можемо дуже швидко втратити наші досягнення, — наголосив Андрій Боровик.

Індекс сприйняття корупції 2023: рейтинг країн

За результатами інших країн, Україна опинилася поряд з Алжиром, Бразилією та Сербією, які також отримали 36 балів у світовому рейтингу.

37 балів отримали Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія. А 35 балів — Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне й Таїланд.

Серед країн-сусідів України, результати такі:

Польща — 54 бали (47 місце);

Словаччина — 54 бали (47 місце);

Румунія — 46 балів (63 місце);

Молдова — 42 бали (76 місце);

Угорщина — 42 бали (76 місце);

Білорусь — 37 балів (98 місце);

Росія — 26 балів (141 місце).

Лідерами рейтингу Індексу сприйняття корупції залишаються Данія — 90 балів, Фінляндія — 87 балів, Нова Зеландія — 85 балів та Норвегія — 84 бали.

Аутсайдерами, тобто на останніх місцях рейтингу опинилися Південний Судан, Сирія, Венесуела та Сомалі з 13, 13, 13 та 11 балами відповідно.

Раніше НАЗК запустило портал для викривачів корупції — як це працюватиме та що це за портал, ми писали в іншому матеріалі.

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