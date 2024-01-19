Індексація землі за 2023 рік: який коефіцієнт нормативної грошової оцінки земель

Щороку проводиться індексація землі. Також визначають спеціальний коефіцієнт для проведення нормативно-грошової оцінки землі.

Ми розповімо, який коефіцієнт індексації землі визначили за 2023 рік.

Що таке індексація землі

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок — це одна з кількох видів оцінок, основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативно-грошової оцінки землі.

Зараз також дивляться

Для чого здійснюють нормативну грошову оцінку земельних ділянок:

визначення розміру земельного податку;

державного мита для обміну;

спадкування та дарування земельних ділянок;

орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

вартості земельних ділянок площею понад 50 га для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд;

при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Індексація землі за 2023 рік

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік. Індекс споживчих цін за минулий рік становив 105,1%.

Відповідно, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.

Читати на тему 55 тисяч гривень за гектар! Як змінився ринок землі в Україні за час війни Дивись про зміни на ринку землі в Україні.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років становить:

1996 рік — 1,703;

1997 рік — 1,059;

1998 рік — 1,006;

1999 рік — 1,127;

2000 рік — 1,182;

2001 рік — 1,02;

2005 рік — 1,035;

2007 рік — 1,028;

2008 рік — 1,152;

2009 рік — 1,059;

2010 рік — 1,0;

2011 рік — 1,0;

2012 рік — 1,0;

2013 рік — 1,0;

2014 рік — 1,249;

2015 рік — 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

2016 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення);

2017 рік — 1,0;

2018 рік — 1,0;

2019 рік — 1,0;

2020 рік — 1,0;

2021 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення);

2022 рік — 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

У відомстві акцентують, що витяги, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Держземкадастру в період з 1 січня до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, тому значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.

Раніше ми розповідали, як учаснику бойових дій отримати земельну ділянку. Читай більше за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.