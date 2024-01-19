Індексація землі за 2023 рік: який коефіцієнт нормативної грошової оцінки земель

Щороку проводиться індексація землі. Також визначають спеціальний коефіцієнт для проведення нормативно-грошової оцінки землі.
Ми розповімо, який коефіцієнт індексації землі визначили за 2023 рік.
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок — це одна з кількох видів оцінок, основою розрахунку якої є рентний дохід від використання земельної ділянки протягом певного періоду часу. Коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативно-грошової оцінки землі.
Для чого здійснюють нормативну грошову оцінку земельних ділянок:
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру повідомила про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік. Індекс споживчих цін за минулий рік становив 105,1%.
Відповідно, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік становить 1,051.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років становить:
Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.
Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.
У відомстві акцентують, що витяги, які були сформовані автоматично програмним забезпеченням Держземкадастру в період з 1 січня до 15 січня 2024 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2023 рік, тому значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребує перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2023 рік.
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