Підготовка до усвідомленого батьківства: в Україні запрацював Інститут Походження

В Україні почав працювати Інститут Походження (Institute of Origin), який допомагатиме оцінити готовність до материнства та зрозуміти, які сфери життя майбутньої мами потребують уваги.

Інститут Походження: чим займатиметься

Інститут створили для жінок, які перебувають на стадії планування материнства та тих, хто наразі стикається із безпліддям. Останнім новий центр допомагатиме пройти цей шлях із медичним та емоційним супроводом.

Готовність до материнства розглядатимуть через п’ять сфер: фізіологічну, генераційну, стосункову, емоційно-психологічну та соціальну.

Першим кроком стане Origin Profile — комплексна діагностика готовності, яка дозволить сформувати персональний профіль у п’яти сферах, а також детальний звіт та індивідуальні рекомендації.

Далі буде Origin Path — програми системної підготовки до материнства. Її проходять самостійно у власному темпі, у групі або індивідуально з експертками центру.

Також Інститут запустив багаторічне дослідження Шлях, розраховане на 400 жінок, які вже стали мамами або планують. Команда разом із клінікою-партнером і Науковою радою Університету Т. Г. Шевченка до 2028 року будуть досліджувати зв’язок між готовністю до материнства та емоційним станом й наявною підтримкою. Після цього дослідження продовжать ще на три роки, щоб простежити, як складаються стосунки пари в перші роки життя дитини.

Інститут Походження заснували психологиня й дослідниця Анна Полікарпова та бізнес-управлінка Людмила Довгоброд. Анна має 20 років психологічної практики, з них понад п’ять — у перинатальній психотерапії, і є авторкою методології інтегральної готовності до материнства. Людмила має 20 років досвіду в управлінні, зокрема як CEO Smarter і директорка з людського капіталу StarLightMedia.

Науковим партнером центру є Наукова рада Університету Т. Г. Шевченка.

В умовах війни готовність до материнства складається з багатьох речей водночас. Хронічний стрес наразі впливає не лише на рішення про дитину, а й може позначатися на репродуктивному здоров’ї. Інститут Походження не підштовхує жінок до відповіді, коли їм ставати мамами. Мета — щоб жінка ухвалювала це рішення свідомо, розуміючи власні ресурси.

25 листопада о 19:00 за Києвом Анна Полікарпова проведе безкоштовний онлайн-вебінар на тему Підготовка до вагітності та материнства під час війни та в еміграції. Серед обговорюваних тем — чи існує ідеальний час для материнства, що каже наука про фертильність і вік, чому недостатньо лише фізіологічної готовності та як оцінити свої ресурси. Зареєструватися можна на сайті: iorigin.institute/#webinar.

Раніше ми писали про самотнє материнство у воєнний час — з якими викликами стикаються жінки.

Джерело: Інститут Походження

Фото: надано Інститутом Походження

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