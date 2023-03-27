Новини

Покарати, а не потурати: Лубінець та Найєм взяли під контроль резонансну справу про сексуальне насилля

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Березня 2023, 07:00
справа про сексуальне насилля
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Покарати, а не потурати: Лубінець та Найєм взяли під контроль резонансну справу про сексуальне насилля
Що таке внутрішні ерогенні зони та як їх “розбудити” — сексологиня про жіночі оргазми
Як відновити вироблення грудного молока
Помітила, що почало пропадати молоко? Як відновити лактацію — поради UNICEF
Евакуація автомобіля на штрафмайданчик - причини та розмір штрафів
Забрали авто на штрафмайданчик? Читай, чому евакуюють машини та який штраф доведеться заплатити
Дивитись більше

Матеріали по темі

Українські біженці зазнають сексуальної експлуатації - дослідження
Торговці людьми чатують на біженців? Чому українці стають жертвами сексуальної експлуатації — ексклюзив The Guardian
Суд на Закарпатті
Скільки коштує ваша совість? Суд на Закарпатті присудив трьом підліткам за сексуальне насилля над неповнолітньою два роки умовно
Сексуальне насильство росіян проти українців: прокуратура розслідує 171 випадок
Це не лише жінки! Олена Зеленська про розслідування сексуальних злочинів росіян
гаряча лінія при домашньому насиллі
Домашнє насилля не скінчилося, про нього просто менше говорять. Як працює гаряча лінія під час війни

Відео
0:06:16
Історії адаптації бійців

З фронту повертаються зовсім інші люди… Історії адаптації бійців до цивільного життя
0:04:02
Як працюють медики на передовій у Донецькій області
У медиків свій бій — за життя: як лікарі рятують військових на передовій
0:14:48
Сергій Дмітрієв
Храм — це люди: військовий капелан Сергій Дмітрієв про роботу на фронті та власну місію
Карта бойових дій в Україні 26.03.2023 онлайн
Відбиття понад 85 атак росіян на кількох напрямках: карта бойових дій в Україні 26 березня в режимі онлайн
0:03:59
американські хірурги приїхали в Україну
Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією
0:02:34
Як українські військові опановують САУ AS-90 у Великій Британії
Для мене це просто фантастика — британський інструктор про навчання бійців ЗСУ
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:49
Як працюють артилеристи на Бахмутському напрямку
Піт артилерії береже кров піхоти! Як українці винищують ворога на Бахмутському напрямку
0:03:32
Наслідки удару по Костянтинівці 24 березня - репортаж з місця події
Ще донедавна була тиловою, а тепер прифронтова — репортаж з Костянтинівки
Карта бойових дій в Україні
16 ударів української авіації по окупантах та знищені Шахед і Ланцет: карта бойових дій в Україні 25 березня в режимі онлайн
Більше відео
Як відновити вироблення грудного молока
Читати далі
Помітила, що почало пропадати молоко? Як відновити лактацію — поради UNICEF

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь