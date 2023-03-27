Покарати, а не потурати: Лубінець та Найєм взяли під контроль резонансну справу про сексуальне насилля

Справа про сексуальне насилля на Закарпатті не змогла залишити байдужим ані пересічних українців, ані високопосадовців, ані юристів. Зокрема, питанням правомірності рішення суду зацікавились омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець та адвокат і військовослужбовець Масі Найєм.

Реакція Офісу омбудсмена з прав людини

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що він бере під особистий контроль резонансну справу про вчинення сексуального насилля над неповнолітньою дівчиною на Закарпатті.

Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство. Права неповнолітньої дівчини мають бути поновлені!

За словами омбудсмана, представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини вже відвідав село Верхні Ворота, де троє підлітків вчинили сексуальне насильство над 14-річною односельчанкою. Він поспілкувався з батьком та бабусею дівчинки, які надали згоду на те, щоб вжити заходів задля відновлення прав дитини.

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З’ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені, адже він відбувався без адвоката. Інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради.

Ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики.

Також представник Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини висловив позицію омбудсмана та його команди щодо відновлення прав дитини, можливості залучити представників правозахисних організацій та адвокатів, аби надати кваліфіковану допомогу дівчинці, зокрема й психологічну.

До того ж телеведуча Маша Єфросиніна, яка однією з перших заявила про несправедливість рішення суду, знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе їй.

Крім того, Дмитро Лубінець заявив, що Офіс омбудсмена з прав людини проаналізує дії судді та прокуратури. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Перевірити вирішили й діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки у суді.

Як виявилося, мати одного із хлопців, також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо “неупередженості” та професійності представлення інтересів дівчинки.

Існують сумніви в омбудсмена й щодо професійності дій обласного керівництва, оскільки подія відбулась ще влітку 2021 року. Проте суд виніс вирок по справі лише зараз.

Реакція місцевої влади та журналістів

Вироком судді обурився й голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, який зазначив, що доручив соцслужбам вивчити всі обставини, дії або можливу бездіяльність відповідальних посадових осіб територіальної громади та навчального закладу.

Повернути час назад неможливо, але такі випадки неприпустимі в нашому суспільстві та запобігання вчиненню таких злочинів неповнолітніми є завданням всієї вертикалі виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Посадовець закликав батьків не замовчувати такі випадки та звертатись за допомогою до правоохоронців, в обласні та районні адміністрації.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола своєю чергою повідомив, що теж встиг поспілкуватись з рідними дівчинки. Вони готові боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду.

Також журналіст додав, що адвокат та військовослужбовець Масі Найєм готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини та підготовки апеляції.

Сім’я готова боротися далі. А пройти цей шлях їм допоможуть найкращі юристи. Над цим вже працюємо. Одне можу сказати: це будуть найкращі адвокати. Родині це нічого не коштуватиме.

Якщо найстрашніше сталося і з тобою чи твоєю близькою людиною, читай, як впоратися з емоціями, уникнути психологічних проблем після зґвалтування, а також куди можна звернутися за підтримкою.

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