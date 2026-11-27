Інформаційний сайт Вікна-новини потрапив до інтерактивної Мапи рекомендованих медіа, яку розробили видання Детектор медіа та громадська організація Інститут масової інформації (ІМІ).

Як поінформував Детектор медіа, мапу сформували за результатами другого півріччя 2026 року.

Мапа рекомендованих медіа 2026

Інтерактивна Мапа рекомендованих медіа містить 317 редакцій з усіх куточків України — 258 онлайн-медіа, девʼять центрів журналістських розслідувань у регіонах, 23 радіо та 27 телеканалів.

Повідомляється, що найбільше рекомендованих медіа функціонують в Києві та області — 39, на Волині — 32 та Одещині — 20.

Інформаційний сайт Вікна-новини потрапив до переліку рекомендованих ЗМІ, представлених у Києві та області.

На мапі зібрано ЗМІ, які дотримуються журналістських стандартів у своїй роботі, а також відіграють важливу роль в громадах. Мапа має на меті допомогти аудиторії та донорам знаходити українські медіа, які працюють за стандартами.

У першому півріччі цього року на мапі було представлено 305 редакцій, наразі кількість якісних медіа збільшилась на 12.

— Мапа рекомендованих медіа в кожній хвилі розширюється новими телеканалами та радіо. Особливо тими, які раніше недобирали балів, але тепер, і за відгуками експертів, і за оцінками моніторників, стали справді якісними джерелами у своєму регіоні, — зазначила голова ГО Детектор медіа Наталія Лигачова.

Директорка ІМІ Оксана Романюк зауважила, що на мапу потрапляють ЗМІ, що пройшли перевірку за 15 індикаторами, тому для аудиторії, донорів і рекламодавців це готовий перелік прозорих медіа, які варто підтримувати.

Повідомляється, що цей інтерактивний інструмент продовжать оновлювати, наступний моніторинг планується навесні 2027 року.

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