Шлях до магістратури: МОН затвердило графік вступних іспитів у 2024 році

Часто стрес може виникати від невизначеності ситуації та нерозуміння подальших дій. Особливо це часто трапляється під час вступної кампанії. Тому Міністерство освіти та науки України затвердило графік іспитів для вступу до магістратури у 2024 році. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Відповідно до наказу МОН, вступні випробування будуть проводитись у дві сесії: основну та додаткову. Крім того, періодів реєстрації осіб, які бажають узяти участь у ЄФВВ та/або ЄВІ, буде також відповідно два.

Основна сесія вступу на магістратуру

Основний етап реєстрації осіб, які прагнуть вступити на магістратуру, буде тривати з 7 до 29 травня у приймальних комісіях закладів вищої освіти. Після цього вступники зможуть отримати екзаменаційні листки з даними, які знадобляться, щоб увійти в Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури.

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До 17 червня зареєстровані учасники також отримають на свої персональні сторінки в Кабінеті учасники вступних випробувань запрошення-перепустки з датою, часом та місцем проведення тестування.

Основна сесія вступних іспитів на магістратуру буде тривати з 24 червня до 15 липня. Результати випробувань з’являться на інформаційних сторінках до 20 липня.

Додаткова сесія вступу на магістратуру

На додаткову сесію вступних іспитів усі охочі зможуть зареєструватись з 17 до 21 червня. Їхні запрошення-перепустки з усіма необхідними даними надійдуть на інформаційні сторінок до 26 липня.

Вступні екзамени додаткової сесії розпочнуться 31 липня. Останній день проведення буде — 14 серпня.

Свої результати учасники вступних іспитів додаткової сесії зможуть отримати до 20 серпня.

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