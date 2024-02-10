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Шлях до магістратури: МОН затвердило графік вступних іспитів у 2024 році

Даніела Долотова, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 11:00
вступні іспити на магістратуру
Фото: Pexels

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