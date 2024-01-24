У Польщі можуть скасувати направлення до деяких профільних лікарів — що відомо

Час завжди був чи не найбільш цінною валютою у світі, адже може коштувати не лише здоров’я, але й життя. Та інколи з метою зекономити його, трапляються халепи й деякі установи навпаки погіршують ситуацію. Так трапилось і з впровадженням обов’язкового направлення до профільних лікарів.

Через це з’явились додаткові незручності замість покращення доступності.

Тому польські лікарі первинної ланки (POZ) виступили за розширення переліку профільних спеціалістів, до яких пацієнти зможуть потрапити без направлення сімейного лікаря. Про це повідомляє портал для мігрантів у Польщі Yavp.pl.

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Направлення до профільних лікарів у Польщі — чи скасують

Згідно з останнім звітом Національного фонду здоров’я (NFZ), станом на кінець вересня 2023 року на прийом до окуліста чекали близько 456 тисяч людей, 29 тисяч з яких — чекали на термінову консультацію.

У середньому на прийом окуліста дорослі пацієнти в Польщі можуть чекати 81 день, а в термінових випадках — дев’ять днів. А дітям доводиться очікувати ще довше — 104 дні на звичайний та 20 днів на терміновий прийом.

Такий довгий термін очікування зокрема зумовлений необхідністю виконувати вимогу отримати направлення до спеціаліста від сімейного лікаря, яка існує з 2015 року. Через це люди змушені проходити не одну, а дві черги зрештою.

Внаслідок довгого очікування на прийом пацієнти із серйозними захворюваннями втрачають тижні, які вони могли витратити на відповідне лікування. А ось скасування направлень не лише допоможе їм у лікуванні, але й зменшить одразу дві черги: як до офтальмологів, так і до сімейних лікарів.

Тому пацієнтський омбудсмен ще у 2018 році закликав скасувати цю вимогу. І лише зараз експерти профспілкового об’єднання роботодавців у галузі охорони здоров’я Федерація Зеленогурської Угоди повернулись до цього питання.

Направлення від сімейних лікарів не мають сенсу, адже ті не мають ні підготовки, ні обладнання, щоб обстежувати пацієнтів, — говорить президент Асоціації хірургів-окулістів Польщі Роберт Рейдак.

До яких лікарів у Польщі можна без направлення

Наразі у Польщі без направлення можна потрапити на безплатний прийом до таких спеціалістів:

стоматолог;

гінеколог;

онколог;

психіатр;

венеролог.

Також не потрібне направлення в екстрених випадках та ситуаціях, що можуть загрожувати життю людини.

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