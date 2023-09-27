Ще один обов’язковий предмет? Як проходитиме НМТ 2024 в Україні

Уже третій рік поспіль школярі будуть здавати замість звичного колись ЗНО — НМТ. Національний мультипредметний тест складають на комп’ютерах, а його результати потрібні для вступу до ВНЗ України на бакалаврат.

Детальніше про зміни у НМТ-2024 розповіли у Міністерстві освіти та науки України.

НМТ-2024: скільки предметів потрібно складати та які

Усі, хто планує складати НМТ у 2024 році, мають бути готовими до складання таких обов’язкових предметів:

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Українська мова

Математика

Історія України (період XVI-XXI ст.).

Також, окрім цих трьох предметів, учасники мають обрати ще один предмет на вибір:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська);

біологія;

фізика;

хімія;

географія.

Загалом, кожен учасник має скласти 4 предмети.

У Міністерстві освіти і науки України розповіли, що попри те, що історія України у 2024 році буде обов’язкова на НМТ, але йдеться лише про період XVI-XXI століть.

Крім того, серед новацій, на мультипредметному тесті з’явився новий предмет на вибір — українська література, а також повернули географію.

Скільки триватиме НМТ-2024

Загалом НМТ буде проходити у два етапи. Спочатку дві години учасники будуть складати українську мову та математику. Далі — перерва, тривалість якої уточнять пізніше. Після цього — ще дві години для того, щоб скласти історію України та предмет на вибір. Тобто, на кожен предмет учасники матимуть по годині.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили про такий графік:

60 хв — українська мова;

60 хв — математика;

перерва;

60 хв — історія України;

60 хв — предмет на вибір.

Коли буде НМТ-2024

На відміну від минулого року, коли мультипредметний тест складали влітку у червні-липні, то нині його хочуть зробити дещо раніше. Відтак, НМТ у 2024 році почнеться у травні.

Загалом, як і минулого року, для складання тестування передбачено дві сесії: основна та додаткова. У додатковій сесії зможуть взяти участь вступники, що з поважних причин не змогли з’явитися та скласти НМТ на основній сесії.

На які зміни очікувати учасникам тестування

Два попередні роки учасники НМТ намагалися користуватися смартфонами під час складання тесту. Тож в УЦОЯО повідомили, що у 2024 році вступників знову перевірятимуть за допомогою металошукача.

В УЦОЯО повідомили, що нададуть додаткову інформацію щодо видів тестових зошитів, змісту завдань, термінів реєстрації та інших подробиць пізніше.

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