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Зеленський призначив нового командувача ТрО: що відомо про Анатолія Баргилевича

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 15:15
Новим командувачем сил ТрО призначено Анатолія Баргилевича: біографія
Фото: Армія.Inform

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