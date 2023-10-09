Зеленський призначив нового командувача ТрО: що відомо про Анатолія Баргилевича

За час повномасштабного вторгнення ми вже бачили не одне кадрове рішення, зокрема й у військовій сфері. Сьогодні, 9 жовтня 2023 року, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Зеленський назначив нового командувача ТрО. Ним став генерал-майора Анатолій Баргилевич. Про це йдеться в указах президента №678/2023 та №679/2023. Ми розповімо, що відомо про Баргилевича.

Новий командувач ТрО Анатолій Баргилевич: що про нього відомо

Анатолію Баргилевичу 54 роки. Звання генерла-майора отримав у 2017 році. Здобув військову освіту у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

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Баргилевич раніше був командувачем територіальної оборони Командування Сухопутних військ, з 2022 року працював начальником штабу східного угруповання військ. А до того, з 2020 року, був заступником командувача СВ ЗСУ з територіальної оборони.

У 2016 році Анатолія Баргилевича нагородили орденом Данила Галицького за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов’язку.

Не так давно в Україні змінили міністра оборони та його заступників. Раніше ми розповідали, хто став новими заступниками міністра оборони.

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