Позбавлення жінок вибору? Звіт ООН про демографічну політику країн

Фонд Організації Об’єднаних Націй з народонаселення (UNFPA) опублікував новий звіт, де проаналізував аспекти демографічної політики країн.

UNFPA попереджає, що політики в усьому світі знаходяться за крок до того, щоб зробити жахливі помилки, які можуть завдати шкоди жінкам і дівчатам — позбавити їх репродуктивного вибору.

Про це у своєму матеріалі пише The Telegraph.

У звіті зазначається, що в той час як деякі країни борються з різким зростанням народжуваності, інші стали впроваджувати реформи через її різке падіння. При цьому нехтуючи бажанням жінок, які можуть робити власний вибір.

Проте, згідно з оприлюдненим звітом UNFPA про стан населення світу, прямі спроби вплинути на рівень народжуваності через законодавство дуже часто виявляються неефективними, тим більше можуть порушити права жінок.

Жіночі тіла не повинні бути в полоні цілей населення, – зазначає виконавча директорка UNFPA Наталія Канем.

Згідно з даними UNFPA, подають звіти 68 країн. За результатами яких виявили, що 24% жінок і дівчат “не можуть сказати “ні” сексу, а 11% жінок, які мають партнерів, не можуть самостійно вирішувати щодо контрацепції”.

UNFPA також не помітили прогресу в зниженні материнської смертності між 2016 і 2020 роками.

Яка альтернатива?

За словами Наталії Канем, щоб побудувати успішні та інклюзивні суспільства, незалежно від кількості їх жителів, політики повинні радикально переглянути те, як саме вони говорять про зміну чисельності населення.

Фонд ООН з народонаселення (UNFPA) натомість опублікував свої рекомендації, які допоможуть створити стійкі суспільства, що будуть здатні розвиватись незалежно від того, як буде змінюватись населення.

Серед рекомендацій:

відпустки з догляду за дитиною;

податкові пільги на дітей;

заходи сприяння гендерній рівності на робочому місці;

доступ до охорони сексуального й репродуктивного здоров’я;

врахування гендерної рівності.

Представники ООН також рекомендують урядам впроваджувати політику, яка буде враховувати гендерну рівність та матиме довгострокові перспективи.

У зв’язку з воєнними діями суттєву зміну демографічної політики можна помітити й в Україні. Вікна розповіли про еміграцію та демографічну кризу українського населення.