Мільйони досі потребують підтримки: ООН запускає плани надання допомоги українцям у 2024 році

За даними ООН, упродовж майже двох років повномасштабної війни 14,6 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги в Україні, що становить практично 40% від усього населення. Близько 6,3 мільйона людей виїхали за кордон та залишаються біженцями.

Поки комусь може здаватися, що війна скінчилась з витісненням ворожих військ від Києва, російські ракети продовжують тероризувати українців у різних містах, навіть найбільш віддалених від фронту. Тож потреба у підтримці залишається, а особливо у зимовий період, коли на прифронтових територіях рятує лише гуманітарна допомога.

У Донецькій і Харківській областях сім’ї ховаються в зруйнованих будинках без водопроводу, газу чи світла. Постійні обстріли змушують людей проводити дні в підвалах. Діти не можуть гратися надворі, не кажучи вже про школу, — йдеться у заяві ООН.

Тому ООН та партнери 15 січня звернулися до донорів із проханням виділити загальну суму 4,2 мільярда доларів США на підтримку протягом 2024 року постраждалих від війни громад в Україні, українських біженців та громад, які їх приймають у регіоні.

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Управління ООН з координації гуманітарних справ спрямує 3,1 мільярда доларів спрямує на допомогу 8,5 мільйона людей. УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців, спрямує 1,1 мільярда доларів на підтримку 2,3 мільйона біженців і громад, які їх приймають.

Загалом організація прагне надати допомогу близько 10,8 мільйона людей в Україні та регіоні.

Хоча їхнє складне становище вже не в заголовках газет, мільйони біженців з України все ще потребують термінової підтримки, — говорить Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Також Філіппо Гранді додав, що хоч багато країн продовжують допомагати українським біженцям, все одно чимало людей потребують підтримки. Також потрібні можливості розвиватись, щоб згодом мати змогу повернутись додому.

Вони не повинні відчувати тиску, щоб повернутися, тому що вони не можуть звести кінці з кінцями у вигнанні.

Майже мільйон українських дітей, які постраждали від повномасштабної війни, не мають безпечного доступу до освіти. Про це повідомила директорка з питань операцій та адвокації Управління ООН Едем Восорну. Читай, на які проблеми звернули увагу в ООН.

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