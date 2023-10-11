Чекаєш на теплі батареї? У Києві розпочався опалювальний сезон 2023-2024: коли подадуть тепло в оселі

Температура повітря дедалі швидше опускається, українці починають утеплювати свої оселі. Усі чекають на опалювальний сезон 2023-2024.

У Києві вже розпочався опалювальний сезон. Тепло почали подавати об’єктам соціальної інфраструктури: лікарням, школам та дитячим садочкам за заявками їхніх керівників.

Коли дадуть тепло у будинки в Києві 2023

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що іншим абонентам тепло подаватимуть, коли середньо добова температура триматиметься менше +8°C упродовж трьох діб з подальшим прогнозом похолодання.

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— Щодо комунальної сфери, житлових будинків, ми орієнтуємося на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8°C градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати й комунальні будівлі.

Тоді ж, за їхніми заявками, й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі, — йдеться у повідомлені Кличка.

Коли розпочнеться опалювальний сезон

Зазвичай опалювальний сезон в Україні починається 15-16 жовтня, але на рішення влади також впливає й температура повітря на вулиці. Крім цього, рішення про подачу тепла в оселі приймається на рівні місцевої влади. Тому дати початку опалювального сезону можуть відрізнятися у різних містах України.

Згідно з нормами, для подачі тепла в оселі потрібно, щоб середньодобова температура була нижча за +8°C щонайменше три доби.

Поки ще опалення не подали у всі будинки, треба знаходити інші способи, щоб зігрітися. Раніше ми розповідали, як зігрітися без опалення.

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