Чекаєш на теплі батареї? У Києві розпочався опалювальний сезон 2023-2024: коли подадуть тепло в оселі

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 11:06
Коли опалювальний сезон у Києві 2023-2024
Фото: Pexels

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