Пакунок тепла в Україні: для яких категорій населення призначена підтримка

Ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою через масовані атаки російських військ на критичну інфраструктуру та аномально низькі температури.

У зв’язку з цим уряд запускає новий формат адресної підтримки для громадян, які найбільше постраждали від перебоїв з теплопостачанням.

Пакунок тепла: хто отримає адресну допомогу від уряду

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, ініціатива під назвою Пакунок тепла доповнюватиме загальнонаціональні програми допомоги населенню.

Ми бачимо, що через удари по енергетичній інфраструктурі та сильні морози окремі категорії громадян потребують негайної та цільової підтримки. Саме для них держава запускає Пакунок тепла, — зазначила Свириденко.

До складу пакунка входять речі першої необхідності, які допоможуть людям пережити холодний період, зігрітися, залишатися на зв’язку та підтримувати роботу медичних пристроїв у разі відсутності електроенергії.

Адресну допомогу Кабінет Міністрів реалізує спільно з НАК Нафтогаз України.

Читати на тему Коли відновлять опалення в Києві після обстрілів: план робіт та заяви влади Коли включать опалення у Києві після атаки та як працюють ремонтні бригади — читай у матеріалі.

Пакунок тепла в Києві та області: де вже видали перші набори

Отримати її зможуть маломобільні громадяни, люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також самотні пенсіонери.

Перші 10 тисяч наборів уже передали мешканцям районів Києва та Київської області, де ситуація з теплопостачанням була найкритичнішою.

Йдеться про Дарницький, Деснянський і Дніпровський райони столиці, а також міста Бориспіль і Бровари.

Водночас, станом на 1 лютого, у Києві без тепла залишалися 693 житлові будинки. Найскладніша ситуація спостерігалася у Солом’янському та Печерському районах столиці.

Окрім проблем із теплом, кияни стикнулися і з серйозними перебоями в енергосистемі. Дізнатися детальніше про те, в яких районах Києва не буде світла найближчим часом та коли енергетики планують відновити електропостачання, ти можеш у нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!