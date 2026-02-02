Для тебе Новини

Пакунок тепла в Україні: для яких категорій населення призначена підтримка

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Лютого 2026, 17:03 2 хв.
Пакунок тепла в Україні

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь