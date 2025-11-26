Житло за рахунок держави: стартує виплата 2 мільйонів гривень для переселенців

Вже з 1 грудня в Україні стартує новий етап програми єВідновлення, орієнтований на внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Держава пропонує житлові сертифікати номіналом у 2 мільйони гривень без необхідності надавати документи про руйнування майна.

Про деталі запуску повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій за підсумками наради з регіонами.

Спрощені умови та сума допомоги

Ключовою особливістю оновленої програми стала відмова від бюрократичних перепон, які раніше унеможливлювали участь мешканців ТОТ.

Як пояснили у відомстві, від заявників не вимагатимуть підтвердження права власності на нерухомість, що залишилася в окупації, або довідок про її пошкодження чи знищення. Головна вимога — вказати інформацію про це житло у заявці.

Якщо всі критерії будуть дотримані, людина отримає ваучер на 2 мільйони гривень для купівлі нової квартири чи будинку на підконтрольній території України.

Хто зможе подати заявку першим

На початковому етапі, що стартує цієї неділі, коло отримувачів буде обмеженим. Скористатися можливістю зможуть лише переселенці з окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Окрім пільгової категорії, діють і майнові обмеження. Допомога надається лише тим родинам, які не мають власного житла на підконтрольній території та раніше не отримували державної житлової підтримки.

Перевірка цих даних відбуватиметься автоматично через державні реєстри.

Як це працюватиме

Прийом звернень розпочинається через мобільний застосунок Дія, а згодом функціонал стане доступним у ЦНАПах та через нотаріусів. Розглядатимуть заявки спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування за місцем фактичного проживання переселенця.

Саме готовність комісій на місцях викликає найбільше занепокоєння у міністерстві. За словами заступниці міністра Наталії Козловської, станом на сьогодні такі органи запрацювали лише у 541 громаді з понад тисячі необхідних.

Якщо в Одеській, Рівненській, Херсонській та Житомирській областях процес налаштований добре, то Київ, Дніпропетровщина та Івано-Франківська область поки пасуть задніх у підготовці.

Урядовці наголошують, що комісії мають бути готовими до роботи з першого дня зими, адже від їхньої оперативності залежить, як швидко люди зможуть отримати кошти на нові домівки. Навчання для громад щодо роботи з оновленим Реєстром пошкодженого та знищеного майна проведуть вже цього тижня.

