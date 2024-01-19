У селах та прифронтових зонах: на Харківщині запрацювала перша мобільна аптека

Країна-агресор Росія, яка розпочала війну та повномасштабне вторгнення до України, порушила десятки прав людей на нашій території. Окрім вбивств та катувань на тимчасово окупованих територіях, росіяни позбавляють українців у прифронтових зонах базових речей, які необхідні для виживання.

Серед потрібного, наприклад — доступ до ліків. Понад 20 тис. сіл, серед яких і ті, які опинилися під постійним вогнем ворога, не отримують достатньої кількості ліків та не мають аптечних пунктів.

Разом з тим, у серпні 2023 року Кабмін дозволив створювати в селах та на прифронтових територіях так звані пересувні аптеки. Одна така мобільна аптека у вигляді транспортного засобу вже запрацювала на Харківщині — розповідаємо про неї далі.

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Мобільна аптека на Харківщині: як працює

Перша пересувна аптека від однієї з найбільших мереж аптек в Україні запрацювала на Харківщині. У МОЗ зазначили, що такі мобільні аптеки будуть доставляти ліки у села й селища, де немає аптечних пунктів.

Таких налічується 80 у Харківській області.

Про прибуття мобільної аптеки жителів повідомлятиме місцева влада та/або сімейний лікар.

Також відомо, що маршрут мобільної аптеки будуватиметься у залежності від потреб населених пунктів, про що повідомлятимуть сімейні лікарі, а також з урахуванням безпекової ситуації у регіоні.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко завітав на Харківщину та пояснив, які саме ліки можна буде придбати у мобільній аптеці.

— Наразі аптечні пункти працюють лише у невеликій кількості сіл України. Відповідно, це суттєво ускладнює доступ людей до лікарських засобів. Для того, щоб розв’язувати це питання, ми створили можливості для функціонування мобільних аптек в селах.

Сьогодні на Харківщині починає свою роботу перша мобільна аптека. Тепер жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі й за державною програмою Доступні ліки, тобто безоплатно або з невеликою доплатою.

Також Віктор Ляшко додав, що для ще більшої ефективності важливо об’єднати зусилля влади та бізнесу, задля забезпечення доступності медпрепаратів.

Мобільні аптеки працюють лише в селах та селищах, де немає аптечних пунктів, а також у зонах надзвичайних ситуацій та на прифронтових ділянках.

Які ліки можна придбати у мобільній аптеці

Зазначається, що мобільні аптеки можуть відпускати як лікарські засоби за рецептом, так і безрецептурні, а асортимент визначатиме ліцензіат. Всі рецептурні препарати відпускатимуться виключно за рецептом як паперовим, так і електронним.

У ліцензійних умовах прописані чіткі вимоги до створення мобільних аптек.

Наприклад, там вказано, що автомобіль має мати на своєму корпусі напис про мобільний аптечний пункт, а також інформацію про приналежність до певного ліцензіата (аптеки, аптечної мережі чи інших субʼєктів, що мають відповідні ліцензії).

У транспортному засобі має бути касовий апарат, холодильне обладнання, контроль температури та вологості повітря.

Раніше ми розповідали тобі, який лікар може виписати електронний рецепт на ліки та що робити, якщо терапевт не може цього робити.

Головне фото: МОЗ.

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