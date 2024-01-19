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У селах та прифронтових зонах: на Харківщині запрацювала перша мобільна аптека

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Січня 2024, 13:00
мобільна аптека

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