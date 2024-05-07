Перший півфінал Євробачення 2024: онлайн-трансляція та ключові моменти

Сьогодні, 7 травня 2024 року, о 22:00 стартував перший півфінал Євробачення — найбільшого міжнародного пісенного конкурсу. Участь у першому півфіналі взяли 15 країн, серед яких і Україна — нас представляють співачки Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.
Інші представники також заспівають наживо у супроводі танцювальних номерів.
Стежити за першим півфіналом Євробачення 2024 онлайн можна у нашому матеріалі: ми описуємо найцікавіші моменти з фото і відео у режимі онлайн. Нижче ти можеш знайти відео онлайн-трансляції першого півфіналу.
21:30. Розпочалася трансляція передшоу першого півфіналу Євробачення 2024. Тімур Мірошниченко спільно з Діаною Глостер ведуть цьогорічне коментування шоу.
21:45. Український музичний продюсер Євген Тріплов, який завітав на передшоу, назвав головними конкурентами України Швейцарію та Фінляндію, Хорватію.
22:00. Початок першого півфіналу Євробачення 2024. Перший півфінал відкрили зірки Євробачення, які брали участь у конкурсі роками раніше.
Дивитися перший півфінал Євробачення-2024 можна на телеканалі Суспільне Культура, сайтах Суспільне Культура чи Суспільне Євробачення, а також на офіційному YouTube-каналі Євробачення мовою оригіналу.
У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн:
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