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Поляки готують нову блокаду на кордоні — усе через “наплив перевізників з України”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 06 Травня 2025, 16:00
Поляки готують нову блокаду на кордоні — усе через “наплив перевізників з України”
Фото Pixabay
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