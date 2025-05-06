Польські перевізники знову готуються до “війни” з українськими колегами. Як повідомили в Комітеті захисту транспортних перевізників та роботодавців Польщі, там знову готуються блокувати кордон з Україною.

Як зазначили учасники майбутньої акції, у такий спосіб прагнуть висловити протест проти скасування обмежень для українських перевізників.

Блокування кордону з Україною: поляки готуються до нової акції

Протест відбудеться на пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин, оскільки на інших заплановано ремонтні роботи.

Сьогодні зареєстрували акцію протесту на найбільшому пункті пропуску на кордоні з Україною — у Дорогуську.

— Ми розчаровані відсутністю дій з боку польського уряду, тому протестом хочемо відновити баланс на транспортному ринку, який було порушено після скасування дозволів для українських перевізників.

Організатором протесту є власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport та голова антиукраїнської партії Конфедерація у Любліні Рафал Меклер.

Він звинувачує “брюссельських технократів” у спробі “знищити польські компанії руками українців”.

За його словами, через наплив українських перевізників, які витісняють поляків із двосторонніх перевезень з ЄС, а також у зв’язку з багатоденним затримуванням польських вантажівок з боку України, що нібито застрягли в системі єЧерга, він організовує протест на дорозі, що веде до пункту пропуску в Дорогуську.

Заявку на проведення протесту подали 5 травня, а почати акцію планують 12 травня. Організатори очікують, що не отримають дозволу на протест, але вже готові оскаржувати можливу заборону у суді.

Нагадаємо, що польські фермери та перевізники періодично блокують кордон з Україною з листопада 2023 року.

До такого рішення їх спонукали дотації на добрива, компенсації акцизу на пальне, виплата субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, а також вимога заборонити імпорт української продукції.

У кілометрових чергах українські перевізники та фермери вистоювали цілі тижні, а дехто з них гинув через невчасно надану медичну допомогу та неналежні умови перебування.

Нагадаємо, що на пункті Медика-Шегині наступні кілька місяців діятимуть обмеження.

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