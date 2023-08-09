Транзитні номери більше не потрібні? Нововведення від Кабміну щодо реєстрації нових авто

Україна продовжує євроінтеграцію, саме тому більшість державних послуг стають доступнішими. 6 серпня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів №437, яка вносить зміни до процедури першої реєстрації на території України нових авто.

Відтепер автосалони можуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення довіреності, а “транзитні” номери не є обов’язковими.

Ми розповімо детальніше про кожен пункт та що це означає.

Зараз також дивляться

Постанова КМУ №437: що передбачає

Згідно з постановою КМУ №437, автосалони мають можливість генерувати довіреність на право представляти інтереси покупця. Її можна підписати в салоні без нотаріальних послуг.

Довіреність, а також акт-приймання передачі автівки формується за допомогою Єдиного державного реєстру. Треба накласти на них електронний цифровий підпис або підписати паперовий бланк, за вибором покупця.

Крім цього, скасовується обов’язковий огляд нових автомобілів Експертною службою МВС.

Завдяки цим нововведенням отримання “транзитних” номерних знаків для разових поїздок при реєстрації нового авто теж стає необов’язковим.

Покупець може відмовитися від них, інформація про це буде вказана в акті огляду та/або приймання.

Чи може продавець відвідати сервісний центр МВС замість покупця

Відповідно до постанови КМУ №437, коли покупець та продавець оформили відповідні документи, представник автосалону може завітати до сервісного центру МВС замість покупця.

Він може отримати свідоцтво про реєстрацію автівки на ім’я покупця і номерні знаки, а машина може взагалі не покидати територію салону. Новому власнику треба лише забрати вже зареєстрований транспортний засіб у продавця.

Утім, варто зазначити, що ці нововведення не стосуються вживаних автівок. Вони спрощують державну реєстрацію нових транспортних засобів.

Багато людей купують вживані авто за кордоном, в Україні їх треба розмитнити. Раніше ми розповідали, як розмитнити авто в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.