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Транзитні номери більше не потрібні? Нововведення від Кабміну щодо реєстрації нових авто

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Серпня 2023, 15:00
Постанова Кабміну №437: що відомо про реєстрацію нових автомобілів
Фото: Pexels

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