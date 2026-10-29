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Лист, який не закінчується: оприлюднено текст радіодиктанту 2026

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Жовтня 2026, 11:03 3 хв.
текст радіодиктанту 2026 для перевірки
Фото Pexels

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