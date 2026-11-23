У Львові вдруге провели церемонію вручення національної відзнаки Родина для кожної дитини. Better Care Awards. Церемонія традиційно відбулася 20 листопада, у Всесвітній день дитини, що нагадує про спільну відповідальність за реалізацію прав дітей.

Родина для кожної дитини. Better Care Awards 2026

Цьогорічний захід відбувся під патронатом та за участю:

першої леді Олени Зеленської ;

; віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури Тетяни Бережної ;

; міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна ;

; голови Держслужби у справах дітей Валентини Зозулі ;

; голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірини Тулякової ;

; голови Представництва UNICEF в Україні Анн-Клер Дюфей ;

; заступниці голови Верховної Ради, народної депутатки Олени Кондратюк.

Повідомляється, що 2026 року надійшло на 40% більше заявок, ніж 2025-го — 515. Серед 18 лауреатів і лауреаток: люди, громади, організації та бізнеси, які змінюють життя дітей і родин на краще.

Відзнаку започаткували у 2025 році, щоб відзначити тих, хто стає родиною для дитини, підтримує сім’ї та впроваджує нові підходи до турботи про дітей.

— Я знаю, що це діяльність не заради нагород. Але наше “дякую” їм усе одно потрібне. І не лише їм — усім нам. Так ми демонструємо, що турбота про дітей для України безумовна цінність, без поправки на важкі часи, — сказала Олена Зеленська.

Одну з відзнак вручили Ларисі Дрильчук з Харківщини, яка 18 років тому стала прийомною мамою трьох братів, а загалом у її родині виховувалися 12 дітей. Через окупацію родина евакуювалася, а згодом дізналася, що їхній будинок зруйновано. Нині вони живуть у новому, повністю облаштованому домі, який Фундація Олени Зеленської збудувала в межах проєкту Адреса дитинства.

За словами Лариси Дрильчук, для неї ця відзнака є символом сили кожного, хто прийняв дитину в родину і не відпускає її руку навіть тоді, коли дуже складно.

Серед лауреатів Родина для кожної дитини. Better Care Awards 2026:

громади, які дбають про родини ще до того, як виникає ризик розлучення з дитиною;

центри, що зробили реабілітацію доступною поруч із домом;

бізнеси, які роками підтримують дітей і родини.

— Історії цьогорічних лауреатів демонструють, наскільки багато ми можемо зробити, об’єднуючи зусилля держави, громад, бізнесу та громадянського суспільства. Вдячна кожному, хто своєю щоденною роботою допомагає українським дітям зростати в любові, турботі й безпеці, — сказала Тетяна Бережна.

Лауреати Родина для кожної дитини. Better Care Awards 2026 / 3 Фотографії

Лауреатів відзначили в чотирьох номінаціях:

Архітектори турботи — за лідерство у впровадженні реформи;

— за лідерство у впровадженні реформи; Сила родини — за підтримку сім’ї як найкращого середовища для дитини;

— за підтримку сім’ї як найкращого середовища для дитини; Амбасадори тепла — за розвиток сімейних форм виховання та усиновлення;

— за розвиток сімейних форм виховання та усиновлення; Голос змін — за суспільну підтримку реформи.

Імена та історії всіх лауреатів — на сайті.

Як зауважила Ірина Тулякова, ця відзнака передусім про людей, які щодня беруть на себе відповідальність за дітей — це родини, які надихають інших, це проєкти та ініціативи, завдяки яким у громадах з’являються рішення для кожної дитини, бо саме так формуються сталі зміни, у центрі яких залишається дитина.

— Права дітей втілюються в життя через конкретні рішення і дії: коли родини отримують підтримку, громади мають необхідні послуги, а діти можуть зростати в сімейному оточенні. ЮНІСЕФ радий підтримувати Україну у впровадженні цієї важливої реформи. Сьогодні ми відзначаємо тих, хто вже перетворює ці принципи на реальні зміни для дітей,— зазначила Анн-Клер Дюфей.

Відзнака Родина для кожної дитини. Better Care Awards започаткована у 2025 році як спільна ініціатива Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, UNICEF, Фундації Олени Зеленської та Центру соціальних змін і поведінкової економіки за підтримки ЄС.

Партнери цьогорічної церемонії нагородження — бізнеси, які інвестують у програми підтримки родин з дітьми: оператор електронних комунікацій Київстар, технологічна компанія Lenovo, мережа автозаправних комплексів WOG, благодійна організація BGV Charity Fund, ювелірний дім SOVA, сервіс подарункових карт Gift Mall. Інформаційні партнери — Starlight Media, Рубрика та Громадське радіо.

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Фото: Better Care Awards

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