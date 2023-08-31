Народження у депортації та життя у боротьбі: що відомо про голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова

З початком повномасштабної війни українці все більше цікавляться біографіями політиків та очільників різних відомств. Тому сьогодні розповідаємо, що відомо про голову Фонду держмайна України Рустема Умєрова.

Незалежність не дається без боротьби. Ми свою виборюємо століттями, захищаємо ціною власного життя, — пише посадовець.

Рустем Умєров — біографія

Український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження Рустем Умєров народився в Самарканді Узбецької РСР. Туди його родину 18 травня 1944 року разом з іншими кримськими татарами насильно депортувала радянська влада. Тож повернутись на рідну кримську землю сім’ї вдалось лише на початку 1990-х років.

Навчався Рустем Умєров у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти та науки АР Крим. Пізніше навчався у США за програмою обміну для майбутніх лідерів. Зрештою здобув освіту за спеціальністю фінанси.

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Розпочинав свою кар’єру в одній з українських телекомунікаційних компаній, займався юридичною підтримкою та логістикою. До початку політичною кар’єри брав участь у заснуванні організацій, метою яких є захист прав кримських татар та сприяння соціальній активності жителів Криму.

У 2017 році сприяв звільненню двох політв’язнів Кремля — кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. А у 2019 році був обраний народним депутатом України.

З 2020 року активно займається діяльністю, що спрямована на деокупацію Криму. Зокрема Рустем Умєров ініціював парламентські слухання з деокупації, реінтеграції Криму та Севастополя, а згодом працював і над розробкою стратегії звільнення рідної землі.

У 2021 році був нагороджений орденом За заслуги III ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності та розвиток Української держави.

З 7 вересня 2022 року Рустем Умєров очолює Фонд державного майна України. Також посадовець залишається радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та делегатом Курултаю кримськотатарського народу.

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