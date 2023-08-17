Уже незабаром! Коли саміт G20, список країн-учасниць та чи запросили Україну

G20 або Група двадцяти — це міжнародний форум для урядів і головних банкірів з 19 країн та Європейського Союзу. До складу G20 увійшли країни, економіки яких становлять 90% світового ВВП, 80 % світової торгівлі та дві третини населення світу.
Саміт було створено у відповідь на фінансові кризи 1990-х років, але його роль і важливість значно зросли під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.
Основна мета G20 — обговорення і просування міжнародного фінансового співробітництва. Саміти Групи двадцяти регулярно проводяться, і на них зібрані лідери країн-членів, які обговорюють найактуальніші проблеми світової економіки, а також питання, пов’язані з розвитком, енергетикою, кліматом тощо.
Найближчий саміт G20 відбудеться вже цієї осені 9-10 вересня у столиці Індії — Нью-Делі. На саміті очікують присутність усіх лідерів країн-членів форуму, зокрема й президента Росії Володимира Путіна.
Країни-члени G20 включають:
Індія на правах господарки саміту запросила представників дев’яти держав. Серед запрошених гостей представники таких країн як: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та ОАЕ.
Наразі відомо, що Україну на саміт Групи двадцяти не запрошено. В Індії аргументують це тим, що саміт не безпековий, а економічний.
Своєю чергою наша держава наголошує, що припинення зернової угоди стає викликом для світової економіки.
Раніше ми розповідали скільки ключових енергетичних об’єктів України вже полагодили.
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