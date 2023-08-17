Уже незабаром! Коли саміт G20, список країн-учасниць та чи запросили Україну

G20 або Група двадцяти — це міжнародний форум для урядів і головних банкірів з 19 країн та Європейського Союзу. До складу G20 увійшли країни, економіки яких становлять 90% світового ВВП, 80 % світової торгівлі та дві третини населення світу.

Саміт було створено у відповідь на фінансові кризи 1990-х років, але його роль і важливість значно зросли під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.

Основна мета G20 — обговорення і просування міжнародного фінансового співробітництва. Саміти Групи двадцяти регулярно проводяться, і на них зібрані лідери країн-членів, які обговорюють найактуальніші проблеми світової економіки, а також питання, пов’язані з розвитком, енергетикою, кліматом тощо.

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Найближчий саміт G20 відбудеться вже цієї осені 9-10 вересня у столиці Індії — Нью-Делі. На саміті очікують присутність усіх лідерів країн-членів форуму, зокрема й президента Росії Володимира Путіна.

Країни-члени G20 включають:

Аргентину Австралію Бразилію Велику Британію Німеччину Індію Індонезію Італію Японію Канаду Китай Мексику Росію Саудівську Аравію Південну Африку Південну Корею Туреччину Францію США Європейський Союз

Індія на правах господарки саміту запросила представників дев’яти держав. Серед запрошених гостей представники таких країн як: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та ОАЕ.

Чи запрошена Україна на саміт G20

Наразі відомо, що Україну на саміт Групи двадцяти не запрошено. В Індії аргументують це тим, що саміт не безпековий, а економічний.

Своєю чергою наша держава наголошує, що припинення зернової угоди стає викликом для світової економіки.

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