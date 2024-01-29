Сертифікат військовозобов’язаного: що відомо про новий документ та коли його можна буде отримати

В Україні створять новий документ — сертифікат військовозобов’язаного. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Комітету ВРУ з питань Нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Читай, що таке сертифікат військовозобов’язаного та як його отримати.

Що таке сертифікат військовозобов’язаного — більше про новий документ

Сертифікат військовозобов’язаного планують запровадити за чотири місяці, тобто у травні-червні 2024. Поки що формат електронного сертифіката не визначили — це може бути QR-код, або окремий додаток. Єгор Чернєв наголосив, що електронних сертифікатів військовозобов’язаних у Дії не буде.

Буде можливість перевірити всю інформацію. Про сімейний стан, відстрочку від мобілізації тощо. Це документ, який замінить військовий квиток, — каже Чернєв.

Документ формуватиметься електронно, без потреби ходити до ТЦК. Оновлювати дані можна буде вдома. У Міноборони поки що розробляють концепцію сертифіката військовозобов’язаного.

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Крім цього, повістки не надсилатимуть електронною поштою. Для актуалізації даних та уникнення ситуацій, коли співробітники ТЦК “ловлять” людей та везуть для перевірки документів, створять електронний кабінет військовозобов’язаного.

В електронному кабінеті буде запроваджена верифікація за цифровим підписом чи через Дію, аби військовозобов’язані могли самостійно оновлювати дані. Розгляд законопроекту відбудеться 6 лютого, поки він на допрацюванні.

Раніше ми розповідали, кого можуть демобілізувати під час війни.

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

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