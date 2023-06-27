Не так багато, як ти думаєш! Що потрібно для вступу на магістратуру 2023 в Україні

Майбутнє здатна будувати саме освічена нація, а тому українці продовжують цікавитись умовами вступної кампанії та, зокрема, що потрібно для вступу на магістратуру в Україні у 2023 році.

Що потрібно для вступу на магістратуру

Вступники мають насамперед скласти ЄФВВ чи ЄВІ, залежно від вимог вишу та обраної спеціальності.

ЄФВВ або єдине фахове вступне випробування — це форма вступного випробовування, що передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Що ж стосується єдиного вступного іспиту чи ЄВІ, то він має на меті перевірити знання іноземної мови серед вступників.

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Складати ЄВІ та ЄФВВ у 2023 році необхідно для вступу на спеціалізації:

соціальні та поведінкові науки;

управління та адміністрування;

право;

публічне управління та адміністрування;

міжнародні відносини.

Крім того, скласти ЄВІ та ЄФВВ, або ж єдиний вступний іспит та пройти фахове випробування необхідно буде й вступникам, які прагнуть здобути спеціальність журналіста.

Як подавати документи на магістратуру у 2023 році

За даними Міносвіти, у 2023 році подавати документи на магістратуру можна тільки в електронній формі за виключенням деяких винятків.

У паперовій формі можна подати документи на магістратуру:

якщо документи подають іноземці та особи без громадянства, крім тих, хто має посвідку про постійне проживання в Україні;

якщо вступники подають іноземний документ про освіту;

якщо вступник має подати ще документ про раніше здобуту освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їхнього виготовлення;

якщо заяву на вступ подають до або після встановлених Порядком прийому строків роботи електронних кабінетів вступників;

якщо неможливо зареєструвати особистий електронний кабінет вступника;

якщо неможливо подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.

У які терміни потрібно подавати документи на магістратуру у 2023 році

Зареєструватись в особистому електронному кабінеті вступника можна з 1 липня.

Пройти співбесіди замість ЄВІ, скласти фахові іспити замість ЄФВВ можна буде з 17 по 28 липня (включно).

Пройти реєстрацію для участі у конкурсному відборі можна буде з 31 липня до 18:00 21 серпня.

Які документи потрібні для подання заяв на вступ до магістратури

Копія документа (одного з документів), що посвідчує особу. Копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників — посвідчення про приписку до призовних дільниць). Копія документа про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ; Копія додатка до документа про раніше здобутий освітній рівень; Копія сертифіката (сертифікатів) ЄВІ / ЄФВВ; Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Однак рекомендовано перевірити, чи не встановив ЗВО у своїх правилах прийому ще якісь додаткові документи, які необхідні для вступу.

Також важливо не забути взяти з собою на співбесіду та фаховий іспит документ, що посвідчує особу.

Хочеш перевірити, чи не забулось щось важливе? Тоді читай, які документи потрібні для вступу в університет в Україні.

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