Не так багато, як ти думаєш! Що потрібно для вступу на магістратуру 2023 в Україні

Майбутнє здатна будувати саме освічена нація, а тому українці продовжують цікавитись умовами вступної кампанії та, зокрема, що потрібно для вступу на магістратуру в Україні у 2023 році.
Вступники мають насамперед скласти ЄФВВ чи ЄВІ, залежно від вимог вишу та обраної спеціальності.
ЄФВВ або єдине фахове вступне випробування — це форма вступного випробовування, що передбачає виконання тесту з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Що ж стосується єдиного вступного іспиту чи ЄВІ, то він має на меті перевірити знання іноземної мови серед вступників.
Складати ЄВІ та ЄФВВ у 2023 році необхідно для вступу на спеціалізації:
Крім того, скласти ЄВІ та ЄФВВ, або ж єдиний вступний іспит та пройти фахове випробування необхідно буде й вступникам, які прагнуть здобути спеціальність журналіста.
За даними Міносвіти, у 2023 році подавати документи на магістратуру можна тільки в електронній формі за виключенням деяких винятків.
У паперовій формі можна подати документи на магістратуру:
Зареєструватись в особистому електронному кабінеті вступника можна з 1 липня.
Пройти співбесіди замість ЄВІ, скласти фахові іспити замість ЄФВВ можна буде з 17 по 28 липня (включно).
Пройти реєстрацію для участі у конкурсному відборі можна буде з 31 липня до 18:00 21 серпня.
Однак рекомендовано перевірити, чи не встановив ЗВО у своїх правилах прийому ще якісь додаткові документи, які необхідні для вступу.
Також важливо не забути взяти з собою на співбесіду та фаховий іспит документ, що посвідчує особу.
Хочеш перевірити, чи не забулось щось важливе? Тоді читай, які документи потрібні для вступу в університет в Україні.
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