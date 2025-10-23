Штрафи за паління трави у 2025: скільки платитимуть порушники в Україні

Коли настає час збирати врожаї та очистити ділянки після нього, у багатьох селян та дачників виникає спокуса спалити сухе гілля та траву. Попри те, що кожному відомо про заборону цього процесу, порушники сподіваються, що уникнуть відповідальності. Які штрафи за паління сухої трави та листя передбачені законом — читай у матеріалі.

Паління сухої трави у воєнний час може розглядатися як диверсія

Нинішнє літо видалося, як ніколи, спекотним — і Державній службі з надзвичайних ситуацій додалося роботи. Пожежі за умов аномально гарячої погоди спалахують значно частіше.

Рятувальники наголошують, що підпали сухої трави під час спеки особливо небезпечні, бо можуть призвести до неконтрольованого масштабного загоряння. А його гасіння може відірвати рятувальників від ліквідації наслідків російської агресії.

Під час воєнного стану спалювання сухої трави та гілок може бути розцінено як диверсія. Про це у своєму телеграм-каналі нагадала Київська міська адміністрація.

Безвідповідально підпалювати траву, сміття та гілля не дбаючи про екологію. Адже дрібні дикі тварини, життєве середовище яких знищує вогонь, беззахисні перед стихією і можуть загинути.

Під час паління у повітря викидаються отруйні речовини, які шкодять здоров’ю чутливих до легеневих хвороб людей. Штраф за паління сміття, листя та інших відходів має на меті зупинити цей вплив.

Штрафи за паління сухої трави та гілок: суми для громадян та посадових осіб

Штрафи за подібне правопорушення визначаються Кодексом України про адміністративні порушення ( ст. 77-1)

Штраф за спалювання гілок, трави, опалого листя, інших залишків рослинності на полях, луках, пасовищах (на будь-яких землях сільськогосподарського призначення), біля автодоріг та залізниць, у парках у населених пунктах становить:

3 060 — 6 120 гривень — для звичайних громадян;

15 300 — 21 420 гривень — для посадових осіб.

За спалювання трави та інших залишків рослинності на заповідних землях передбачені штрафи:

6 120 —12 240 гривень — для звичайних громадян;

21 420 — 30 600 гривень — для посадових осіб.

Штрафи та кримінальна відповідальність за масштабні підпали

Згідно зі статтею ст. 245 Кримінального кодексу України за вчинені в лісах або в інших зонах зелених насаджень пожежі з важкими наслідками, за масштабні підпали стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення загрожує:

штраф на суму від 91 800 до 153 000 гривень;

або ув’язнення строком від 2 до 5 років;

Якщо в результаті пожежі після підпалу трави чи гілля загинули люди або це призвело до масової загибелі тварин, порушник може опинитися у в’язниці на строк від 5 до 10 років.

