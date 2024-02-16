Засновнику церкви загрожує довічне. Що відомо про кримінальну справу про сексуальне насильство щодо 12-річної

Захист дітей — чи не найбільш важливе завдання для кожного дорослого у світі. Та попри розвиток суспільства, повідомлення про сексуальне насильство щодо неповнолітніх продовжують з’являтись. Цього разу засновнику релігійної організації (церкви) загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Справа про сексуальне насильство щодо 12-річної — що відомо

Як повідомляє адвокатка Лілія Штундер лінії правової допомоги ЮрФем: підтримка, яка представляє інтереси дитини, підсудний познайомився з 12-річною дівчинкою через соціальні мережі. Коли чоловік увійшов у довіру до неповнолітньої, висловив пропозицію про зустріч для досягнення певних цілей.

Надалі при цих зустрічах вчиняв розпусні дії та дії сексуального характеру щодо малолітньої. Оскільки такі дії мали окремий та повторний характер, то обвинувальний акт направлено до суду за ч. 3 ст. 156-1, ч. 2. ст. 156, ч. 6 ст. 152 КК України.

За словами правозахисниці, підсудний вчиняв сексуальне насильство щодо дитини протягом тривалого часу. Коли батько дівчинки наприкінці липня 2023 року дізнався про це, то звернувся по допомогу. Після цього кривдника, яким виявився засновник релігійної організації (церкви), взяли під варту.

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Під час досудового розслідування правоохоронцям вдалось отримати докази, завдяки яким було внесено зміни до кваліфікації злочину. Наразі слідство завершило роботу.

Змін до запобіжних заходів для підсудного не вносили, тож він лишається під вартою. Надалі кривдника чекає судовий розгляд справи, після чого йому загрожує вирок — позбавлення волі строком на 15 років або ж довічне ув’язнення.

Разом з тим, важливо зазначити, що у справах сексуального насильства досить важливу роль грає наявність або ж відсутність добровільної згоди людини на статеві зносини. Якщо одна зі сторін не погоджувалась на статевий акт, дії іншої можуть бути трактовані в суді як зґвалтування або сексуальне насильство.

Проте, якщо особі немає 16 років, то сексуальна взаємодія з нею у будь-якому випадку буде вважатися кримінальним правопорушенням. Адже людина, яка не досягла відповідного віку, не може бути визнана такою, яка може дати свідому та вільну згоду на сексуальні зносини.

Крім того, за словами консультантки лінії правової допомоги ЮрФем: підтримка Юлії Нікітіної, навіть без наявності доказів про особисті зустрічі, до кривдника все одно можна було застосувати ст. 156-1 ККУ. Адже вона передбачає, що домаганнями можуть вважатись навіть пропозиції особистої зустрічі чи відео-дзвінка для статевої взаємодії.

Ця норма встановлює відповідальність за домагання інтимного характеру, які вчинені стосовно дітей, зокрема й через будь-які інтернет-ресурси.

Що робити, якщо тобі потрібна допомога

Лінія правової допомоги ЮрФем: підтримка надає безоплатну юридичну та психологічну допомогу постраждалим від сексуального насильства. Також звертатися в організацію можна, якщо тобі довелося стикнутися з гендерною дискримінацією.

Звернутись можна за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 чи посиланням на сайті.

Крім того, раніше ми розповідали, що відчувають жертви сексуального насилля та як допомогти.

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