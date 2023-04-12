Не лише в Україні, а й за кордоном! Абітурієнти можуть скласти НМТ у 24 країнах світу — перелік

Список міст та країн, де випускникам можна скласти НМТ, минулого тижня було розширено. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Тепер абітурієнти мають змогу взяти участь в НМТ у 24 країнах світу та у 41 місті.
Нині тимчасові екзаменаційні центри передбачені у таких містах:
Також в УЦОЯО додають, що цього тижня очікується досягнення домовленостей із представниками Роттердама (Нідерланди) та Люксембургу (Люксембург).
Український центр оцінювання якості освіти нагадує: попри те, що перелік міст, де абітурієнти матимуть змогу скласти НМТ, розширено, все ще є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах.
Тому, у разі закінчення вільних місць у певному місті, воно стане не доступним для вибору. Крім того, в УЦОЯО нагадують, що в деяких містах тестування можна буде пройти лише під час додаткової сесії, та радять не зволікати з реєстрацією.
У Міносвіти додають: якщо ти вже створив(-ла) персональний кабінет і вибрав(-ла) із запропонованого переліку більш віддалений населений пункт, а нині з’явилася зручніша локація, то після отримання сертифіката учасника до 7 травня є можливість змінити реєстраційні дані.
Тим часом реєстрація на НМТ уже розпочалася. Тому не втрачай можливості та хутчіше подавай свою заявку. А про те, як реєструватися на НМТ 2023 та які документи потрібні, ми розповідали раніше.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!