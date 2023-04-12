Не лише в Україні, а й за кордоном! Абітурієнти можуть скласти НМТ у 24 країнах світу — перелік

Список міст та країн, де випускникам можна скласти НМТ, минулого тижня було розширено. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тепер абітурієнти мають змогу взяти участь в НМТ у 24 країнах світу та у 41 місті.

Де випускники можуть скласти НМТ

Нині тимчасові екзаменаційні центри передбачені у таких містах:

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Австрія — Відень.

Азербайджан — Баку.

Бельгія — Брюссель.

Болгарія — Варна, Софія.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — Абериствіт, Единбург, Лондон.

Грузія — Тбілісі.

Данія — Орхус.

Естонія — Таллінн.

Ірландія — Дублін.

Іспанія — Валенсія.

Італія — Мілан, Рим.

Канада — Едмонтон, Монктон, Торонто.

Латвія — Рига.

Литва — Каунас.

Німеччина — Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен.

Польща — Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін.

Португалія — Лісабон.

Румунія — Бухарест.

США — Нью-Йорк, Сакраменто.

Угорщина — Будапешт.

Фінляндія — Гельсінкі.

Франція — Марсель, Париж.

Чехія — Брно, Прага

Швеція — Стокгольм.

Також в УЦОЯО додають, що цього тижня очікується досягнення домовленостей із представниками Роттердама (Нідерланди) та Люксембургу (Люксембург).

Український центр оцінювання якості освіти нагадує: попри те, що перелік міст, де абітурієнти матимуть змогу скласти НМТ, розширено, все ще є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах.

Тому, у разі закінчення вільних місць у певному місті, воно стане не доступним для вибору. Крім того, в УЦОЯО нагадують, що в деяких містах тестування можна буде пройти лише під час додаткової сесії, та радять не зволікати з реєстрацією.

У Міносвіти додають: якщо ти вже створив(-ла) персональний кабінет і вибрав(-ла) із запропонованого переліку більш віддалений населений пункт, а нині з’явилася зручніша локація, то після отримання сертифіката учасника до 7 травня є можливість змінити реєстраційні дані.

Тим часом реєстрація на НМТ уже розпочалася. Тому не втрачай можливості та хутчіше подавай свою заявку. А про те, як реєструватися на НМТ 2023 та які документи потрібні, ми розповідали раніше.

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