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Не лише в Україні, а й за кордоном! Абітурієнти можуть скласти НМТ у 24 країнах світу — перелік

Діана Просяник, практикантка сайту 12 Квітня 2023, 08:00
де випускники можуть скласти нмт
Фото: Unsplash

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