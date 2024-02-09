Чергове незадоволення умовами: польські фермери розпочали новий страйк на польсько-українському кордоні

Сьогодні, 9 лютого, польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску Медика-Шегині, Гребенне-Рава-Руська та Дорогуськ-Ягодин. Речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська розповіла Суспільному, як пропускають транспорт.

Читай, що відомо про новий страйк польських фермерів та у чому причина.

Страйк польських фермерів 9 лютого 2024: що відомо

Кучковська повідомила, що інформацію про початок страйку на ПП Медика-Шегині польські колеги передали близько 10:30.

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— Нам повідомили, що почалося блокування руху перед пунктом пропуску Медика-Шегині. Вони також зазначили, що це буде стосуватися усіх категорій транспорту, який перетинає державний кордон: вантажівки, легкові автомобілі, а також автобуси. Попередньо, за одну годину буде здійснюватися пропуск по одній категорії транспортного засобу в одному напрямку, — каже Олександра Кучковська.

На цю мить, черг на ПП на виїзд з України немає, а на в’їзд в Україну очікує 250 вантажівок.

Страйк на пункті пропуску Гребенне-Рава-Руська розпочався після 11:00. Польські прикордонники поінформували про це українських колег близько 11:30. Речниця Львівського прикордонного загону закликає мешканців обирати інші пункти пропуску для перетину кордону:

— Закликаємо громадян враховувати ситуацію по Шегинях, тому що якщо буде їхати одна машина в годину, щоб обирали інші пункти пропуску для перетину кордону, щоб люди не очікували надто довго. Усі решта пункти пропуску функціонують у звичному режимі: Смільниця, Грушів, Краківець, Угринів — все працює, — сказала вона.

Чому розпочався новий страйк польських фермерів

Про планування нового страйку на українському кордоні повідомляло видання RMF FM із посиланням на профспілку фермерів Солідарність.

На засіданні президії профспілки 31 січня 2024 року одноголосно ухвалили рішення про оголошення загального страйку фермерів по всій країні, який розпочнеться з блокади всіх пунктів перетину кордону між Польщею та Україною. Також планують заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах 9 лютого 2024 року о 10:00.

Причиною страйку стало рішення Брюсселя щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України та пасивність польського уряду.

— Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською комісією та про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу як оголосити загальний страйк, — йдеться у повідомленні.

Польські фермери планують перекрити пункти пропуску на цілий місяць — страйк триватиме до 10 березня 2024 року.

Попри те, що фермери незадоволені імпортом продукції з України, наші біженці у Польщі допомагають економіці країни. Раніше ми розповідали, який бізнес українці відкривають у Польщі.

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