Для тебе Новини

У Києві сталася стрілянина в ТЦК: постраждали військові та поліцейські

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
Чоловік відкрив стрілянину в ТЦК Києва: поранені поліцейські та військові
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь