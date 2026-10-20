У Києві сталася стрілянина в ТЦК: постраждали військові та поліцейські

У Києві в приміщенні Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася стрілянина. Поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Чоловіка, який відкрив вогонь, затримали.

Що відомо про стрілянину в ТЦК Києва

За інформацією Національної поліції, стрілянина сталася після того, як до приміщення ТЦК доставили чоловіка, якого підозрювали в порушенні законодавства про мобілізацію.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік відкрив вогонь у приміщенні установи. Унаслідок інциденту поранення дістали троє поліцейських і троє військовослужбовців. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Подробиці стрілянини в Печерському ТЦК

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки уточнили, що інцидент стався близько 19:00 19 жовтня.

За повідомленням установи, чоловіка до Печерського районного ТЦК та СП доставили представники поліції. Під час перевірки він дістав зброю та почав стріляти в бік поліцейських і військовослужбовців.

Стрільця затримали. На місці продовжують працювати правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.

У міському ТЦК закликали громадян дочекатися результатів роботи правоохоронних органів і стежити за повідомленнями з офіційних джерел.

Нагадаємо, що у Житомирі чоловік кидався з ножем на перехожих.

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