е-Посвідчення ветерана у Дії. Держава розпочинає бета-тестування сервісу — що відомо та як взяти участь

У Дії розпочинається бета-тестування електронного посвідчення ветерана. Це робиться з метою прискорення повноцінного впровадження цієї функції у мобільному додатку, і щоб електронний документ набув юридичного статусу.

Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.

Введення е-Посвідчення спростить доступ до державних пільг, компенсацій та послуг, оскільки ветерани зможуть користуватися електронною версією посвідчення замість паперової. Вся інформація буде доступна у смартфоні.

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Хто може бути залученим до тестування е-Посвідчення ветерана

Участь у бета-тестуванні нині доступна для таких категорій населення:

учасників бойових дій;

осіб, які мають інвалідність через війну;

учасників війни;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Для участі потрібно мати ID-карту або закордонний паспорт у додатку Дія та верифіковану картку платника податків.

Як взяти участь у тестуванні

Для того, щоб взяти участь у тестуванні, охочі повинні зареєструватися у чат-боті. Учасникам необхідно буде оцінити е-Посвідчення на предмет:

сприйняття дизайну та інформації, що відображається;

відображення документа та фото;

стабільності сервісу та швидкості його роботи;

відображення коректних особистих даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

У разі виникнення додаткових запитань можна звертатися на Єдину ветеранську лінію за номером 0 800 505 217, яка співпрацює з Червоним Хрестом України. Оператори лінії також надаватимуть допомогу щодо бета-тестування е-Посвідчення.

Сформоване е-Посвідчення ветерана має містити:

назва посвідчення;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

зацифрований образ обличчя;

пункт і стаття Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, відповідно до якого надано статус;

орган, який видав посвідчення;

серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії паперового посвідчення;

група інвалідності (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

унікальний електронний ідентифікатор.

Варто зазначити, що бета-тестування ще не є повноцінним впровадженням сервісу та не надає права на отримання пільг до офіційного запуску електронного посвідчення ветерана.

Раніше ми розповідали про ініціативи та проекти для ветеранів та їхніх родин, які допоможуть адаптуватися та знайти себе.

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