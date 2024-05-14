е-Посвідчення ветерана у Дії. Держава розпочинає бета-тестування сервісу — що відомо та як взяти участь

У Дії розпочинається бета-тестування електронного посвідчення ветерана. Це робиться з метою прискорення повноцінного впровадження цієї функції у мобільному додатку, і щоб електронний документ набув юридичного статусу.
Про це розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України.
Введення е-Посвідчення спростить доступ до державних пільг, компенсацій та послуг, оскільки ветерани зможуть користуватися електронною версією посвідчення замість паперової. Вся інформація буде доступна у смартфоні.
Участь у бета-тестуванні нині доступна для таких категорій населення:
Для участі потрібно мати ID-карту або закордонний паспорт у додатку Дія та верифіковану картку платника податків.
Для того, щоб взяти участь у тестуванні, охочі повинні зареєструватися у чат-боті. Учасникам необхідно буде оцінити е-Посвідчення на предмет:
У разі виникнення додаткових запитань можна звертатися на Єдину ветеранську лінію за номером 0 800 505 217, яка співпрацює з Червоним Хрестом України. Оператори лінії також надаватимуть допомогу щодо бета-тестування е-Посвідчення.
Сформоване е-Посвідчення ветерана має містити:
Варто зазначити, що бета-тестування ще не є повноцінним впровадженням сервісу та не надає права на отримання пільг до офіційного запуску електронного посвідчення ветерана.
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