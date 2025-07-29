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Тетяна Бережна тимчасово очолить Мінкульт: що відомо про політикиню

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Липня 2025, 10:00
Тетяна Бережна
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