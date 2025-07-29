Тетяна Бережна тимчасово очолить Мінкульт: що відомо про політикиню

У Кабінеті міністрів України призначили нову тимчасову очільницю Міністерства культури. Нею стала заступниця Юлії Свириденко Тетяна Бережна. Розповідаємо, що ще відомо про призначення і скільки Тетяна Бережна обійматиме цю посаду.

Тетяна Бережна тимчасово очолить Мінкульт: що про неї відомо

Про нове призначення повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона розповіла, що Тетяна Бережна має досвід в управлінні людьми та сильний бекграунд у державній політиці, міжнародних проектах і роботі з партнерами.

Сьогодні Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій.

Свириденко окреслила головне завдання Кабміну щодо Мінкульту: забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни.

— Провести аудит потреб, активізувати діалог із донорами, знайти додаткові ресурси — це ті напрямки, в яких Тетяна вже показала результат у Мінекономіки, — продовжує Свириденко.

За словами прем’єр-міністерки, нова очільниця Мінкульту Тетяна Бережна має досвід у реформах, культурній дипломатії та міжнародній співпраці. Вона була комісаркою України на EXPO-2025 в Японії.

На своїх місцях у міністерстві лишаються профільні заступники: Галина Григоренко, Анастасія Бондар та інші.

Наприкінці повідомлення Свириденко додала, що в уряді планують відокремити інформаційну політику та стратегічні комунікації в окремий напрямок.

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Тетяна Бережна: біографія

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в м. Рогатин. Закінчила Києво-Могилянську академію і здобула ступінь бакалавра за спеціальністю Право та магістра зі спеціальності Правознавство.

У 2011 році розпочала юридичну кар’єру. У 2017 році здобула свідоцтво адвоката.

Невдовзі пройшла стажування в Парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми. Проходила навчання в Українській школі політичних студій, Аспен Інституті Київ, Київській школі економіки, Лондонській школі економіки та політичних наук, Школі Стратегічного Архітектора при KMBS.

У Мінекономіки Бережна займалася розробкою та реалізацією політики у сфері праці та зайнятості. Відповідала за трудову реформу, створення робочих місць, боротьбу з безробіттям та інтеграцією ветеранів у ринок праці.

Зовсім нещодавно в уряді представили оновлений склад Кабміну. Хто і які посади обійняв — розповідали в матеріалі.

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