У Давосі відбувся Український сніданок від Фонду Віктора Пінчука. Завітали на ранкову зустріч президенти Польщі, Латвії та Хорватії. Також глави МЗС Великої Британії та України — Девід Кемерон та Дмитро Кулеба.

Цьогорічна тема форуму — Відновлення довіри. Про це повідомляють на сайті World Economic Forum.

Ключовою темою також стала й війна в Україні, мирний план врегулювання та підтримка західними партнерами нашої країни.

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Представляти Україну на економічному форумі поїхав президент Володимир Зеленський. Також у Давос приїхав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Серед запрошених учасників цьогоріч і американський історик та письменник Тімоті Снайдер.

Ми зібрали цікаві думки та заклики, які пролунали на Українському сніданку на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Кулеба на Сніданку у Давосі: відмова від концепції уникання ескалації

На сніданку у Давосі 2024 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів України відмовитися від концепції уникання ескалації у протидії російській спробі захопити Україну.

Адже, як зауважив Кулеба, такі розмови витали у повітрі перед кожним ухваленням важливих рішень щодо допомоги Україні, вони затримували процес. Але після надання необхідного, РФ не робила жодних апокаліптичних дій, яких так боїться Захід.

Тімоті Снайдер та Дмитро Кулеба на Українському сніданку в Давосі: про війну, “уникнення ескалації” та допомогу Україні / 3 Фотографії

Фото: журналістка Факти ICTV Наталія Луценко, директорка PR новин СЛМ Новини Олександра Батій

— З першого дня нам кажуть: “Не ескалюйте”, і через це було втрачено дуже багато можливостей. Цю концепцію треба вилучити з процесу ухвалення рішень, тому що все, що відбулося за останні два роки, доводить, що так робити шкідливо, — сказав Дмитро Кулеба.

Ми просимо вас ухвалювати рішення без затримок і довгих дискусій. Їх було багато за останні два роки, і всі вони закінчувалися позитивним рішенням, але кожного дня, поки ви щось обговорюєте, в Україні хтось гине.

Також Дмитро Кулеба у Давосі раніше заявляв, що 2024 рік має бути роком, коли Україна “скине Росію з неба”.

— Тому, що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна, — сказав дипломат.

Тімоті Снайдер у Давосі: що сказав про Україну

Участь в обговоренні українського питання взяв й американський історик та письменник Тімоті Снайдер, який відомий своєю підтримкою України.

На одній із панельних дискусій, як повідомила директорка PR новин СЛМ Новини Олександра Батій, він виступив із доволі потужним меседжем до світу та підтримав українців.

— Це якраз той випадок, коли людям в Парижі, чи Берліні, чи Нью-Йорку, чи Лос-Анджелесі буде легше сприймати українців серйозно, як субʼєкт, якщо Україна “вписуватиметься” в історію світу … і це справді так і є, — сказав Тімоті Снайдер.

Під час іншої дискусії минулого дня історик лаконічно підсумував, якого саме завершення війни чекає світ.

Не лише Україна має перемогти, а й Росія має програти.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі також присутній Вадим Карпʼяк. Ведучий поділився ключовими тезами та темами, які звучали там.

— Звичайно, що здебільшого в Давосі говорять про ШІ, зміни клімату, економіку. Але фокус українців — на Україні. Багато розмов та дискусій в Українському домі в Давосі. Особливо цікавою була розмова за участі Дмитра Кулеби.

Колишнього посла США Джона Гербста, який тут також присутній, запитали про зміни, які можуть статися після приходу до влади Дональда Трампа. Він заспокоїв аудиторію та сказав: “Памʼятайте, що (Барак — ред.) Обама, як демократ, не давав вам зброї. Республіканець (Дональд — ред.) Трамп прийшов до влади у 2016 році й дав вам зброю у 2017” — розповів про почуте Карпʼяк.

Все залежатиме від безпекової команди. Попередня, за словами Джона Гербста, була сильною, тож поки причин для паніки немає.

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у Давосі цьогоріч триватиме з 15 до 19 січня. Детальну програму заходу ми писали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: директорка PR новин СЛМ Новини Олександра Батій.

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