Для тебе Новини

Не пережив знущань: у полоні РФ загинув цивільний з Енергодара

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Липня 2025, 21:00
Олександр Марков
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь