Не пережив знущань: у полоні РФ загинув цивільний з Енергодара

Тисячі родин чекають на повернення своїх найрідніших захисників з російського полону. Та ставлення до наших бійців там нелюдське, тож не всі вони повертаються живими. У російському полоні загинув ще один українець — Олександр Марков. Він був жителем нині окупованого Енергодара. Ділимося його історією і що ще відомо про доведення до загибелі.

У російському полоні загинув Олександр Марков

Найстарший за віком цивільний полонений з Енергодара Олександр Марков не зміг дожити до дня свого звільнення. Чоловік помер під час чергового етапування. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Під час етапування до російського міста Усть-Лабінськ помер 74-річний цивільний полонений Олександр Марков — один із багатьох незаконно утримуваних українців. Про це нам повідомив син померлого.

Олександра росіяни незаконно заарештували торік, 8 травня 2024 року. Майже рік родина нічого не знала про долю Олександра.

Навесні 2025 року стало відомо, що російський окупаційний “суд” засудив чоловіка за “державну зраду” до 14 років позбавлення волі суворого режиму з подальшим обмеженням свободи на рік.

Помер Олександр Марков 26 червня 2025 року на етапі. Це ще одне нагадування про жорстокість, з якою ворог поводиться з нашими людьми, як військовополоненими, так і цивільними, пенсіонерами.

Подробиці та обставини смерті Олександра поки невідомі.

Та очевидно одне: полон убиває, калічить долі й життя, забирає здоровʼя та прирікає людей на жахливі випробування! — написав міський голова Енергодара.

Станом на липень 2025 року, у російському полоні залишаються щонайменше 27 жителів Енергодара. 7 з них — жінки. Ще 13 — працівники Запорізької атомної електростанції.

Дмитро зміг вижити під танком та у російському полоні. Заради повернення додому довелося навіть пити сечу і ділити консерву на тиждень. Історією героя ми ділилися в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!