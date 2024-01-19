Ліміти на оплату готівкою в ЄС: коли будуть встановлені, від якої суми та для чого

На сайті Ради ЄС з’явилося повідомлення, що для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, у Європейському Союзі запровадять ліміти на готівкові платежі. Читай у нашому матеріалі, який буде ліміт на оплату готівкою в ЄС та відколи.
Максимальний ліміт на оплату готівкою становитиме €10 тис. А ті, хто робитимуть платежі від €3000 до €10000 готівкою, повинні будуть проходити ідентифікацію та процес підтвердження особи.
Угода про посилення лімітів на готівку вже фіналізована. Тепер закон має ухвалити Європарламент і країни ЄС. Встановлення ліміту ускладнить злочинцям відмивання грошей. Але держави ЄС зможуть знижувати цей ліміт.
Крім цього, продавці предметів розкоші та криптовалют повинні будуть підтверджувати своїх клієнтів. Правила посиляться і щодо продажу ювелірних виробів, дорогих автомобілів, приватних літаків, яхт.
А з 2029 року цей закон застосовуватимуть для фінансово сильних футбольних клубів. Бо саме через інвестиції з третіх країн у футбольні клуби відмиваються гроші в Європі.
Центральну роль у боротьбі з відмиванням грошей в ЄС відіграватимуть фінансові установи, банки, агентства з нерухомості, служби управління активами, казино, торгові підприємства.
Також новий закон контролюватиме більшу частину криптовалютного сектору. Постачальники послуг криптоактивів будуть змушені комплексно перевіряти клієнтів, якщо сума транзакцій перевищуватиме €1000.
Фінансова розвідка отримає доступ до інформації фінансового, адміністративного та правоохоронного характеру, зокрема: податкові дані, інформація про кошти та активи, у тому числі заморожені внаслідок санкцій, інформація про перекази, національні автомобільні операції у реєстрах авто/плавзасобів/літаків, митні дані, з реєстрів зброї тощо.
Після ухвалення закону в ЄС його дотримання буде контролюватися національними органами влади та новоствореним Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей.
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