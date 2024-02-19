Велика Британія подовжила візи для українців: що відомо та кого це стосується

Майже 300 тис. українців після повномасштабної війни виїхали до Великої Британії у пошуках захисту та отримали візи на тимчасове проживання. Але деякі візи, наприклад за програмами Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, закінчуються у березні 2025 року.

Утім, у Великій Британії дозволять українцям подовжити візу до вересня 2026 року. Читай, що про це відомо, у матеріалі.

Велика Британія подовжила візу для українців: що відомо

Уряд Великої Британії надав можливість біженцям з України продовжити візу для перебування в країні ще на 18 місяців, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, передає Sky News.

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Перші візи, які українці отримували за програмами Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme, мають термін до березня 2025 року.

Відповідно, громадяни України, які перебувають під однією з цих візових програм, тепер зможуть подати заяву на нову візу, зберігаючи право на роботу, пільги та доступ до медицини й освіти.

Щоб подовжити термін дії візи, треба подати заявку на продовження візи протягом останніх трьох місяців дії чинної візи.

— Ця нова схема продовження візи дає українцям у Великій Британії впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки війна триває, і ми продовжуватимемо надавати притулок для тих, хто тікає від неї, — сказав міністр імміграції Великої Британії Том Пурсглов.

Понад 283 тис. українців отримали або продовжили прихисток у Британії з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Велика Британія була першою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва.

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