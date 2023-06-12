УЗ запустила жіночі купе! Як придбати квиток та скільки коштує

Наприкінці травня українське суспільство спровокувало резонанс навколо жіночих купе у потягах України. Внаслідок цього Укрзалізниця повідомила, що такі окремі купе для жінок будуть запроваджені в дію.
Сьогодні, 12 червня, стало відомо про запуск першого жіночого купе у потягах УЗ. Як придбати квитки, скільки вони коштують та які нюанси варто врахувати, ми розповімо далі.
Укрзалізниця раніше зазначала, що придбати квитки у жіночі купе можна лише через мобільний додаток УЗ.
Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:
Бета-тестування почнеться з 30 червня.
Можливість придбати квитки наразі є тільки в офіційному застосунку УЗ, при виборі місця система попереджає, що воно лише для жінок або дітей молодше шести років.
У продажу нині є рейси з жіночим купе напрямком Трускавець — Дніпро за ціною 623 грн; Кривий Ріг — Київ за ціною 415 грн; Київ — Ужгород; Харків — Ясіня.
Ця ціна не є вищою за ціну звичайного місця у купе.
Ця ціна не є вищою за ціну звичайного місця у купе.
— Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та ухвалимо рішення щодо масштабування цього проекту на більшу кількість нічних рейсів.
Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще кілька рішень, — зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.
Про те, з чого все почалося та як українське суспільство ставиться до жіночих купе, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.
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