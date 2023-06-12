УЗ запустила жіночі купе! Як придбати квиток та скільки коштує

Наприкінці травня українське суспільство спровокувало резонанс навколо жіночих купе у потягах України. Внаслідок цього Укрзалізниця повідомила, що такі окремі купе для жінок будуть запроваджені в дію.

Сьогодні, 12 червня, стало відомо про запуск першого жіночого купе у потягах УЗ. Як придбати квитки, скільки вони коштують та які нюанси варто врахувати, ми розповімо далі.

Жіночі купе: як купити квитки

Укрзалізниця раніше зазначала, що придбати квитки у жіночі купе можна лише через мобільний додаток УЗ.

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Під час пілотного періоду жіночі купе з’являться на чотирьох рейсах далекого сполучення, які є серед лідерів за кількістю зареєстрованих скарг та конфліктних випадків з початку року:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ – Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

Бета-тестування почнеться з 30 червня.

Читати на тему Суспільний резонанс спрацював! УЗ ухвалила рішення про окремі купе для жінок у потягах Укрзалізниця відповіла на петицію про окремі вагони для жінок.

Завантаж додаток Укрзалізниці. Відкрий додаток, вкажи маршрут та обери дату (від 30 червня) Програма покаже тобі вагони та купе. Окремі купе для жінок будуть позначені “Жіночі купе”

Можливість придбати квитки наразі є тільки в офіційному застосунку УЗ, при виборі місця система попереджає, що воно лише для жінок або дітей молодше шести років.

Скільки коштують квитки у жіноче купе

У продажу нині є рейси з жіночим купе напрямком Трускавець — Дніпро за ціною 623 грн; Кривий Ріг — Київ за ціною 415 грн; Київ — Ужгород; Харків — Ясіня.

Ця ціна не є вищою за ціну звичайного місця у купе.

— Переходимо від хайпу до справи. Як і обіцяли, запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та ухвалимо рішення щодо масштабування цього проекту на більшу кількість нічних рейсів.

Також працюємо над посиленням безпеки в поїздах, скоро анонсуємо ще кілька рішень, — зазначив голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко.

Про те, з чого все почалося та як українське суспільство ставиться до жіночих купе, можеш прочитати в нашому іншому матеріалі.

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