Росіяни продовжують прибирати будь-які згадки України в окупованих містах. Зокрема в Маріуполі ворог знищив всі українські мурали, пам’ятники та постаменти, повідомила міська влада міста.

— Усе це зроблено з однією метою — символічно деукраїнізувати місто та насадити проросійські наративи, — зауважили Маріупольська міськрада.

На місці старих пам’яток окупаційна влада встановлює триколори, а щоб стерти будь-яку згадку про Азовсталь навіть перейменовують вулиці. Докладніше про русифікацію Маріуполя далі в матеріалі.

Росіяни знищують українські пам’ятки в Маріуполі: деталі

Місто замальовують муралами з російськими прапорами, пропагандою “дружби” з містами Росії й так званими героями СВО.

— Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють, — розповідають в міськраді. Там також показали останні фото з окупованого міста.

Тульський пряник замість Азовсталі: РФ встановлює нові “символи” Маріуполя / 6 Фотографій

Волонтер та президент ТК Маріупольське телебачення Микола Осиченко заявив в ефірі Еспресо, що окупанти навіть перейменували вулицю Азовстальську.

— Росії просто не вигідно, щоб люди в Маріуполі памʼятали навіть той же Азовсталь. До прикладу, у місті була вулиця Азовстальська. Це логічно. У місті є завод Азовсталь, десятки тисяч містян там працювали.

Зараз їй дали назву Тульський проспект, на якому встановили два памʼятники — тульському прянику і самовару.

Попри всі зусилля росіян, в українських містах залишається багато підпільників, які продовжують боротьбу. Ми розповідали про спротив українців в окупації.

