Україна перша у світі облаштує інженерний захист енергообʼєктів — подробиці

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів виданню Голос Америки про інженерний захист від ракет та дронів на енергообʼєктах, готовність до російських обстрілів та ступінь пошкодження енергообʼєктів в Україні.

Інженерний захист від ракет на енергообʼєктах

Україна активно готується до зими — відбувається ремонт та захист енергообʼєктів, навчання персоналу, усе, щоб уникнути блекаутів та тривалих відключень електроенергії. Голова правління Укренерго детальніше розповів про захищеність обʼєктів.

Цьогоріч системи ППО розташовані щільніше, ніж у жовтні 2022. Магістральну мережу, якою керує Укренерго, відремонтували згідно з планом. Але щоб відновити її повністю, роботи мають продовжуватися навіть взимку. Ремонт енергообʼєктів може затягнутися на роки.

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— Деякі одиниці обладнання виробляються десять місяців і ще три-чотири місяці доїжджають до України. Якщо просто надіслати запит на завод, щоб виробити автотрансформатор або якусь потужну турбіну, або генератор на великий енергоблок, ти ще станеш в чергу на рік-два, тому що це дуже дефіцитні ресурси на світовому ринку.

Такі об’єкти, як електростанція, або велика магістральна підстанція, будуються декілька років. А енергосистема країни в цілому — 30-40 років.

Ясно, що відновити всі пошкодження за 7-8 місяців на 100% неможливо.

З фінансуванням ремонтів пошкоджених енергообʼєктів допомогли десятки країн. Володимир Кудрицький каже, залучили понад мільярд доларів зовнішнього фінансування. Близько 35% коштів повертати не потрібно.

Скільки енергообʼєктів пошкодила Росія в Україні

За підрахунком голови правління Укренерго, Росія пошкодила в Україні близько 70 великих обʼєктів, менших пошкоджено тисячі.

Але загалом десь до половини енергосистеми зазнали пошкоджень. Це була глобальна кампанія і глобальний масштаб пошкоджень, — каже Кудрицький.

Усі гідро- та теплоелектростанції зазнали руйнувань унаслідок російських обстрілів. Це не ушкодження формату “дірка в паркані”, а прильоти в машинні зали блоків електростанцій чи пошкодження енергоблоків. Таких атак та масштабу руйнувань не зазнавала ще жодна країна.

— Всі очікували, що наша енергосистема не витримає після другої, третьої атаки, і має повністю відключитись, і у нас має настати кам’яний вік. Цього не сталося, хоча проблеми були.

Володимир Кудрицький каже: вперше у світі Україна почала інженерний захист деяких енергообʼєктів. Влітку вигадали способи, як захистити їх від ударів дронів чи ракет.

Зараз іде будівництво відповідних інженерних споруд. Хочу сказати, що підстанції Укренерго стануть першими об’єктами, на яких такі рішення просунутого захисту проти дронів будуть втілені.

Коли будуть відключення електроенергії

— Ми зараз не плануємо відключень ні на найближчі тижні, ні взагалі, тому що немає обстрілів, як я вже сказав. З імпортом і, можливо, з включенням додаткових блоків на природному газі ми цю зиму маємо пройти.

Вірогідність загальнонаціонального блекауту, на думку голови правління Укренерго, умовна. Бо в українських енергетиків уже є досвід протидії таким загрозам.

Аби зменшити споживання, людей закликають утеплити свої оселі, перевірити працездатність екофлоу та іншої техніки, навідатися до найближчого пункту незламності, подбати про запаси необхідного.

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Фото: Володимир Кудрицький

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