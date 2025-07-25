Для тебе Новини

Вагітним платитимуть по 7000 грн: уряд пропонує допологову допомогу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2025, 17:00
Вагітним платитимуть по 7000 грн: уряд пропонує допологову допомогу
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь