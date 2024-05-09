Новий дипломатичний курс: Валерій Залужний став послом України у Великій Британії

Герой України, колишній головнокомандувач ЗСУ, одна з найбільш впливових осіб у світі, за версією Time. Та вже з 7 березня Валерій Залужний може доповнити свій список досягнень ще однією посадою — посол України у Великій Британії.

Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії — що відомо

9 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом України у Великій Британії.

Міністерство закордонних справ України ввечері 7 березня повідомило, що президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного як глави дипломатичного представництва України у Великій Британії.

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Тепер колишній головнокомандувач ЗСУ обійме посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Залишається, аби Велика Британія надала згоду на прийняття Валерія Залужного як посла України.

Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрям для себе — дипломатичний. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися, — сказав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня 2024 року.

Якщо хочеш дізнатися більше про генерала, читай, яким був шлях Залужного до головнокомандувача ЗСУ та чому він увійде в історію.

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