Вбив полонених, а тепер проситься на обмін! Зізнання російського окупанта (ВІДЕО)

Стратив українських полонених, а сам, потрапивши в полон, сподівається на милість і проситься додому — російський окупант на псевдо Алтай здався захисникам України під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську торік у вересні.

Нині він перебуває під арештом. Йому оголосили підозру у тяжких злочинах.

Тоді, пригадують бійці РДК, які воюють на боці України, пропагандисти РФ кричали, що для оборони агрегатного заводу залучені найкращі військові.

Окупанти ж стрілялися і їли собак. Не було ні їжі, ні води.

Полонений каже: були й самогубства, щонайменше троє. Випадки канібалізму заперечує. Але собак, каже, їли.

Умовами утримання в Україні він дуже задоволений.

— Не можна сказати, що я недоїдаю чи сплю не так, як треба. У мене є матрац, щодня три рази мене годують, — каже Алтай.

Сам же він страчував українських полонених. Зокрема, він контролював знущання та страту Василя Мулька, українського військового, який пішов на позицію без зброї.

Також потім катували та стратили ще двох наших захисників.

Алтаю оголосили підозру за жорстоке поводження з полоненими, посібництво і умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою, встановлюють і його командирів.

Ведеться також слідство стосовно розстрілу цивільного авто на Харківщині. Тоді загинула дитина та чоловік. Більше деталей по справі, шукай за посиланням.

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