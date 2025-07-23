Перезавантаження Кабміну: як 10 законопроектів пішли у відставку разом з урядом

17 липня Верховна Рада України затвердила оновлений склад Кабінету Міністрів, і ця подія, як і очікувалося, спричинила відкликання 10 урядових законопроектів.

Серед них — низка важливих ініціатив, які встигли викликати значний суспільний резонанс.

Однак це не привід для паніки, оскільки відкликання є стандартною процедурою, передбаченою законодавством.

Чому це сталося?

Згідно зі статтею 105 Закону про Регламент Верховної Ради України, законопроекти, внесені Кабінетом Міністрів, вважаються відкликаними, якщо до їхнього прийняття в першому читанні (за основу) повноваження КМУ були припинені.

Саме це і відбулося 17 липня після зміни уряду.

Це автоматичний процес, який гарантує, що новий Кабмін має можливість переглянути та, за необхідності, повторно внести на розгляд парламенту законопроекти, які відповідають його баченню та пріоритетам.

Які законопроектти були відкликані?

Серед відкликаних законопроектів є такі, що безпосередньо стосуються життя громадян та діяльності бізнесу:

Законопроект №13477 про підтримку сімей з дітьми, який пропонував значне збільшення одноразової виплати при народженні дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн, щомісячної допомоги з 850 грн до 7 тис. грн, а також запровадження нової програми єЯсла.

про підтримку сімей з дітьми, який пропонував значне збільшення одноразової виплати при народженні дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн, щомісячної допомоги з 850 грн до 7 тис. грн, а також запровадження нової програми єЯсла. Законопроект №13425 , що передбачав запровадження звітності зі сталого розвитку та актуалізацію критеріїв для визначення категорій підприємств.

, що передбачав запровадження звітності зі сталого розвитку та актуалізацію критеріїв для визначення категорій підприємств. Законопроект №13232 про оподаткування доходів громадян від продажу вживаних речей в інтернеті, зокрема на платформах типу OLX.

про оподаткування доходів громадян від продажу вживаних речей в інтернеті, зокрема на платформах типу OLX. Законопроект №13238 щодо відповідальності за незаконне звільнення працівника у зв’язку з повідомленням про порушення законодавства щодо фінмоніторингу.

щодо відповідальності за незаконне звільнення працівника у зв’язку з повідомленням про порушення законодавства щодо фінмоніторингу. Законопроект №13233 про створення у Державній податковій службі Реєстру всіх банківських рахунків та сейфів, а також значне збільшення штрафів за порушення у сфері фінмоніторингу. Цей законопроект вже отримав підтримку Комітету ВРУ для прийняття у першому читанні.

про створення у Державній податковій службі Реєстру всіх банківських рахунків та сейфів, а також значне збільшення штрафів за порушення у сфері фінмоніторингу. Цей законопроект вже отримав підтримку Комітету ВРУ для прийняття у першому читанні. Законопроект №13325 , який пропонував скасувати 63 застарілих, неактуальних, дублюючих та обтяжувальних для бізнесу інструментів.

, який пропонував скасувати 63 застарілих, неактуальних, дублюючих та обтяжувальних для бізнесу інструментів. Законопроект №13203 зі змінами до деяких законодавчих актів щодо удосконалення використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

зі змінами до деяких законодавчих актів щодо удосконалення використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Законопроект №13193 , що мав на меті забезпечити державні гарантії у сфері освіти в умовах воєнного стану, уникнути використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та усунути прогалини, які сприяють ухиленню чоловіків призовного віку від мобілізації. Цей документ стосувався, зокрема, втрати права на відстрочку студентами, які вступили після 25 років.

, що мав на меті забезпечити державні гарантії у сфері освіти в умовах воєнного стану, уникнути використання здобуття освіти як способу ухилення від мобілізації та усунути прогалини, які сприяють ухиленню чоловіків призовного віку від мобілізації. Цей документ стосувався, зокрема, втрати права на відстрочку студентами, які вступили після 25 років. Законопроект №13132 , за яким норма щодо подання звітів протягом трьох місяців після скасування воєнного стану не поширювалася б на подання ФОПами та юридичними особами статистичної, фінансової та іншої звітності (окрім звітування до ДПС).

, за яким норма щодо подання звітів протягом трьох місяців після скасування воєнного стану не поширювалася б на подання ФОПами та юридичними особами статистичної, фінансової та іншої звітності (окрім звітування до ДПС). Законопроект №10072 про узаконення запровадження санкцій щодо громадян України, який також був рекомендований до прийняття за основу.

Що далі?

Хоча ці законопроекти зараз відкликані, це не означає, що їхня доля остаточно вирішена.

Найімовірніше, більшість із них будуть знову повернуті до Парламенту, але вже від імені нового складу Кабінету Міністрів.

Новий уряд проведе переоцінку їхньої актуальності та доцільності, внесе можливі правки та повторно подасть на розгляд народних депутатів.

Це є нормальним процесом у демократичній державі, що забезпечує послідовність у законотворчій діяльності та відповідність нових ініціатив поточній політиці уряду.

Ми продовжуватимемо інформувати вас про розвиток подій та будь-які оновлення щодо цих та інших законопроектів.

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