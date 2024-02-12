У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков

Українські спортсмени мають великі досягнення на світовому рівні, вони їздять на змагання до різних країн та виступають за інші команди.

11 лютого 2024 року сталася трагічна подія для українського баскетболу, загинула юна зірка — 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков. Сталося все у Дюссельдорфі, Німеччина.

Володимир Єрмаков загинув: що відомо про смерть баскетболіста

Володимир Єрмаков займався баскетболом і грав у дитячих командах Тейваз та 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

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Федерація баскетболу України повідомила, що 17-річний баскетболіст трагічно загинув у Дюссельдорфі.

— Жахлива звістка для української баскетбольної родини… У Дюссельдорфі сталося страшне горе — трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков, — йдеться у повідомленні ФБУ.

У дописі Федерації баскетболу Києва розповіли більше деталей щодо обставин загибелі спортсмена.

Повідомляється, що Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

— Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації, — йдеться у дописі Федерації баскетболу Києва.

Утім, варто зазначити, що справою займається місцева поліція, встановлюються обставини смерті, опитують свідків, які були на місці злочину.

Реакція МЗС України на вбивство українського баскетболіста

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що Міністерство взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

— Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності, — сказав він.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена, його стан стабільний.

На жаль, зараз на фронті гине багато спортсменів та творчих людей. Раніше ми розповідали про смерть українського поета Максима Кривцова.

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