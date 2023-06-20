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Ніхто не кладе своїх дітей у човен, якщо вода — не безпечніша за землю. У Всесвітній день біженців розвінчуємо міфи про вимушених втікачів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Червня 2023, 14:30
Всесвітній день біженців
Фото: Depositphotos

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