Черговий воєнний злочин росіян: 10 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова

Харків нині — чи не найбільш бажане місто для росіян. Окупанти намагаються захопити його, але залізобетонне місто не піддається, тож ворог стирає його з лиця землі. Серед дня 22 травня 2024 року лунали вибухи у Харкові: відомо про поранених.

Детальніше про вибухи у Харкові та їхні наслідки, розповідаємо далі у матеріалі.

Вибухи у Харкові: що відомо

За повідомленням голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Харків опинився під ударом ворога близько 13:45.

Під ударом був Шевченківський район міста. Як повідомляє Синєгубов — удар, ймовірно, був здійснений керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.

Також є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкоджено автомобілі.

Десять постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова.

— Серед них — четверо людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці.

Вибухи у Чугуєві, Харківська область

Також зранку 22 травня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва Харківської області. Вже відомо про двох постраждалих жінок.

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